【權力遊戲】積遜莫瑪對大結局極度不滿　直播睇到呢幕瘋狂爆粗

HBO一代神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）近日終於播完8季，近日除了Do姐鄭裕玲在電台節目《口水多過浪花》中開咪鬧爆睇到好嬲之外，就連在系列中飾演過「馬王」，「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）都有開Instagram直播咆哮、爆粗狂鬧，以示不滿！

注意︰內文含劇透

因為政治聯姻的關係，馬王成為了龍母的第一任丈夫。（《權力遊戲》劇照）

《權力遊戲》如今經已畫上句號不過今季由播出已經頻頻出事，不論是劇情上還是鏡頭穿崩位都令人接受不了，民怨四起大鬧有冇搞錯，更有網民希望聯署要求重拍整個第8季，當播出的劇情從來都沒有發生過！

就連Do姐都話Jaime Lannister係「跛咗手嗰個」，但在劇中他的右手卻離奇出現返！（Twitter圖片）

積遜莫瑪同為《權力遊戲》的演員，從第一季就已經有出現，扮演龍母的第一任丈夫，是個既溫柔又深情馬王，日前積遜莫瑪更開Instagram直播，跟粉絲們一起收看《權力遊戲》大結局。其實除了Do姐和積遜莫瑪外，飾演Jaime Lannister的男星Nikolaj Coster-Waldau和飾演狼家細妹Arya Stark的Maisie Williams也先後批評過劇本，甚至表示完全不明白自己角色的走向，只是按導演的要求去演出。

積遜莫瑪至少5度對鏡頭爆粗，相信有追劇的粉絲一樣身同感受，明佢點解會嬲到爆粗。（影片截圖）

劇情走向的確令深情馬王同樣震怒，首先他見到龍母被Jon Snow刺死，Drogon又以龍焰燒毀鐵王座時，積遜莫瑪兩度望向鏡頭：「Fxxk you!」可見他見到龍母遇害後有幾嬲。積遜莫瑪並不只一個爆發位，當劇情推進到要推舉出下一任話事人時，他再度破口大罵：「邊X個想理啊？」整段直播積遜莫瑪至少爆粗大罵5次，就連粉絲都留言「我都頂唔順個大結局，一路睇就一路想掉爛部電視機！」

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積遜莫瑪Instagram片段