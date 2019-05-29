芬蘭網紅推廣純素　吃太多生冷食物致停經　37歲激素水平如更年期

芬蘭網紅米科寧（Virpi Mikkonen）多年來在網上積極推廣素食，她平日主要吃沙律和果昔等生食，但在這種「健康飲食」下，她的健康仍出現各種問題，甚至一度停經提早進入更年期；經中醫診斷，米科寧屬「陰虛」，建議她少吃生冷食物。她改變飲食習慣，多吃熱食和重新吃肉後，健康隨即明顯改善。

素食是米科寧的事業中心，也是她曾堅信的理念，惟她最終因健康問題而認為純素不適合自己。（Instagram @vanelja）

早餐冷壓蔬菜汁 午餐菠菜青瓜鷹嘴豆沙律

米科寧茹素15年，不吃麩質、穀類、奶類、肉類和精製糖，而且以生食為主，所以食物大都是冷冰冰的，例如早餐喝的冷壓蔬菜汁，以及午餐吃的菠菜青瓜鷹嘴豆沙律。她一直深信這種飲食習慣是最健康的，因此在網誌大力宣揚素食，又經常在Instagram貼出色彩繽紛的食物，獲16.4萬人關注追蹤。米科寧出版過4本暢銷食譜，教人如何用純素食材做出芝士蛋糕、雪糕、薄餅等食物。

直至去年初，米科寧臉部出疹、長期感冒及情緒低落，甚至停經。她當時只有37歲，但促卵泡激素（FSH）水平已飆升至更年期婦女的女平，還出現潮熱等症狀。她憶述：「我心想，自己有什麼問題？我很健康，我常做運動。那一刻真的很害怕！」

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中醫診斷「陰虛」 料壓力太大出事

米科寧最後選擇向一名中醫師求診，對方診斷她「陰虛」，不宜再吃大量生冷食物。米科寧說：「她說食物全部都要煮熟、要暖且天然的」，中醫建議她重新開始吃動物製食品。以往米科寧認為雞蛋是「夭折的小雞」所以拒絕進食，現在她早餐會吃奄列，平時還會吃肉丸、雞肉、羊奶芝士等。

改變飲食習慣後，米科寧的健康問題隨即消失，經期也恢復正常。她說：「太神奇了，我充滿能量和幹勁。我睡得更好，潮熱和疼痛都停止了。」米科寧仍然相信，食素能保護地球和動物，只是她個人因為壓力太大而不適合吃素，「我工作很忙，在2年內出版了4本書，很瘋狂，難怪我疲勞過度。有些人需要吃動物製食品來維持健康，但沒有一種飲食方式能適合所有人。」她續稱：「如果我在夏威夷過着極悠閒的生活，吃素或者沒有任何問題，只是以現時的生活來說，這種飲食方式並不適合我。」

（每日郵報）