【生活百科】氣球升空升到外太空？　原來隨時升到珠穆朗瑪峰咁高

逛年宵的時候，不時都會見到氣球甩手飄向天空，許多小孩都曾經問過，投奔「自由」的氣球最後會怎樣呢？會否一直上升到外太空呢？原來氣球升空之後，根據波意耳定律將會因上空氣壓減低而變漲，最後爆破，自由的時間十分短暫！

相信不少人都好奇氣球被放飛之後，最高會飛到甚麼地方。（資料圖片）

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台灣公共電視自製節目《流言追追追》過去曾進行實測，將一個充氣的氣球放在一個密封的樽內，然後再不斷將空氣抽走，模仿氣球升空後，氣壓變低的環境。只見樽內的氣壓由最初的1009帕斯卡（Pa）不斷下跌，到大約350帕斯卡，氣球就突然爆破。

↓↓↓ 氣球低氣壓環境實測 ↓↓↓

原來根據波意耳定律，定量氣體在定溫環境下，氣壓與體積會成為反比，即氣壓愈低體積愈大，反之亦然。當氣壓下降時，因為要平衡氣球內外的氣壓，內部壓力會將氣球膜向外推，令體積增加，最後把氣球膜擠到爆破。

珠穆朗瑪峰是世界第一高峰，高度為8848米，氣球有機會升到相若位置。（資料圖片）

到底氣球獲得「自由」後，會在什麼高度爆破。根據網上資料，在大約8000米高的地方，氣壓會下壓至約350pa，而珠穆朗瑪峰的最高度為8848米，所以氣球或許會升至登山者夢寐以求的相若高度後壯烈爆破。