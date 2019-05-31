三姑六婆有如閉路電視？　改圖成「活體監視器」網民超認同！

相信不少人身邊都有這樣一群人，平時喜歡聚在住家附近聊八卦，議論別人的家務事，像是某某某的老公養小三、誰家的小孩做甚麼工作、隔壁鄰居的女兒哪時要嫁人等……一名網友在爆廢公社PO文表示「一輩子都在她們的陰影下」，還提到這群人是「社區裏最可怕的高齡監視器」，讓大批網友深有同感！

沒錯！她們就是三姑六婆！

「超級有感…」、「貼切到不行」、「太認同了」、「如果想聽八卦 問他們就對了」、「這樣都不用請管理員啦！」、「整個社區逃不過她們眼裏嘴裏」、「三姑六婆最討厭了 好事不出門 壞事傳千里」

圖片來源：爆廢公社

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不只是監視器～根本就是社區廣播電台！

「還要加個大喇叭廣播器📣📣📣」、「兼廣播電台哈哈」、「移動式AI監控」、「這些活體監視器還附贈造謠功能」、「不僅能監視，還有廣播的效果，一舉多得」、「監視已經很慘了，重點是十之八九還附有生話功能（編按：意即無中生有）」、「這監視器還不一定會說事實，常常說出來的都是升級版，而且免費！強制！升級」

網友現身說法…

「以前偷偷跟哪個男生出去 都會被通風報信到媽媽耳朵裏」、「帶了個女生回家被鄰居看到 隔天一百公里外的阿嬤居然知道」、「我才開個紗窗門而已，隔壁第二戶，馬上有人假鬼假怪走出來整理花盆，其實是想看我開門跟誰走出來，好跟我媽報告」、「有時晚睡還被附近鄰居跟我媽告狀，說她在陽台看到我房間的燈到三點還亮着」、「我婆婆家對面的阿姨，就曾經跟我婆婆告狀說我很大膽，敢背着嬰兒騎機車…然後遇到我老公再講一次」

哪裏最常見？鄉下超多啊！

「尤其是鄉下」、「真的！！！！尤其是阿嬤家」、「難怪我們這的年輕人離鄉率那麼高」、「住在鄉下真的很討厭…」、「鄉下的行動攝影機」

圖片來源：林志玲IG

閒閒沒事做～八卦融入日常（誤）

「因為她們吃飽沒事做」、「生活沒有重心，只好四處八卦」、「就是太閒才有空道人長短」、「這是她們的日常生活呀，取消了這個，他門還有甚麼未來」

生活沒了重心，就會到處閒聊八卦，真的是這樣嗎？本編也常常被三姑六婆「關心」，這時就要高EQ的學起志玲姊姊，微笑地說「謝謝」，然後快步離開～下次大家不妨也這樣做吧！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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