愛女患反社會人格障礙　老爸想通知未來女婿　女兒一句話細思極恐

為人父母甚艱難，有外國父親於討論區發文，稱女兒確診反社會人格障礙（ASPD），因女兒與男友將計劃貼婚大感掙扎，他認為應讓未來女婿了解女兒情況，惟女兒對向男友坦白一事明確反對，半威脅老爸稱「你不敢的」，令他不知如何是好。網民都指女兒男友有知情權，另有聯想豐富的人，直指女兒向父親說的話細思極恐，擔心老爸爆大鑊或陷險境。

一名外國父親稱女兒確診反社會人格障礙，感到非常掙扎，想向對方坦白但遭女兒反對，不知姑何是好。（示意圖，資料圖片）

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該名父親日前於「Reddit」討論區發文，自稱是一對姊妹的父親，與25歲長女感情要好，不過近日有件事令他非常煩惱。他表示，女兒小時候已表現出「奇怪而令人不安的行為」，曾虐待妹妹，整個小學階段亦多次因撒謊、殘酷及一系列壞行為而惹禍，令他意識到女兒有點不妥。

在專業人士協助下，他指女兒年齡漸長其不當行為已見改善，但於18歲時確診患有反社會人格障礙（ASPD）。老爸指女兒接受治療後，沒再作出違法行為，學習和工作都表現良好，有一份體面工作，他讚女兒長得迷人又善於吸引異性，身邊不乏好友及追求者，現時有一名拍拖1年半的男友。

人父的掙扎自白：

+ 6 + 5 + 4

老爸指該男生深得他喜歡，「非常善良，有趣和聰明」，惟同時他心底卻懷疑，女兒究竟是否真心喜歡該男生。他解釋，其實自女兒確診以來，父女就心理健康有「非常誠實及深入的討論」，女兒向他坦白，表示「對任何人，甚至是家人都沒有感受到愛或同情」，又稱她於最好朋友的喪禮上表現出非常傷心的樣子都是「做戲」，更曾告訴他指「從未對曾經做過的任何事情感到愧疚，也不知道內疚感是怎樣」，故縱使女兒拍拖時表現愉快，他也不肯定女兒是否喜歡男友。

就其觀察，老爸相信該男生或將向女兒求婚，惟他指男生並不知道女兒確診的事，女兒亦稱無計劃告知男友免嚇怕對方。老爸曾要求女兒於婚前向男友坦白，認為「他有權知道並作出考慮」，坦言若女兒不說出真相，他會代為告訴男友，然而女兒總回應他一句：「我知道你不敢的。」

樓主認為，女兒的男友有權了解真相，再決定是否繼續交往。（示意圖，資料圖片）

煩惱的老爸說自己「真的很喜歡和尊重這個年輕人」，他認為如協助女兒保守秘密，讓男生在不知情下走進婚姻，內心將會感到不安，又強調自己不是要破壞女兒的未來，只是認為其男友有權知道真相，「也許她的男朋友對其個性和其他方面的熱愛足以讓兩人維持關係，這是他的決定，但他應該知道事實」。

這則帖文引起網民熱議，有人認同他的想法，認為女兒男友有權知道事實，「長遠來看，保持這樣的秘密永遠不會奏效。現在他很迷戀你女兒，但這可以持續多久？」、「任何基於詭計的婚姻都不能持久」。

亦有人認為說出事實可能會嚇怕未來女婿，無問題都變成有問題，或會影響兩人關係，「精神障礙是非常複雜的，人們難以很好地理解（特別是人格障礙），如果發生誤會怎辦呢？」。

不過亦有聯想豐富的網民，認為女兒說父親不敢爆大鑊的一句，背後或隱藏威嚇或恐怖的意思，很擔心他如向女兒男友說出一切，老爸自己或會面對危險的境地。

（「Reddit」討論區）