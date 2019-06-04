【可以攞諾貝爾】連登仔盤點老母的理科歪論　「病因係打得機多」

由細到大有冇聽過家人講一啲聽落無錯，但又有點奇怪的理論？近日有連登仔分享「老母創造嘅物理」謬誤，指家人的理論錯誤連連，大多是「夾硬嚟」，甚至是藉口，如「雪芳蛋糕橙味比朱古力味健康」、「所有病的成因都是打得機多」、「電話擺床上會輻射死」等，令人哭笑不得。

有網民分享「老母創造嘅物理」，歪論令人哭笑不得。（連登討論區截圖）

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樓主「馬提」日前於連登討論區發帖，分享「老母創造嘅物理」，指家人有時會提出一些不合理的理論，如「買電器要去百記兇宅（百老匯或豐澤）買，其他鋪頭買好易壞」及「用電視嚟打機部電視會壞，所以一直都唔畀我買電視遊戲機」。

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不少網民都深感共鳴，紛紛留言分享「老母物理」，如「嘢食買返嚟要搵風扇吹，唔係會好易壞」、「冷氣唔好開咁耐要畀佢唞吓」、「行雷閃電嗰陣喺屋企都一定要着拖鞋，話地板會傳電觸電死」、「打邊爐啲煙吹向一邊，將個爐轉180度啲煙就會轉吹另一邊」、「雪芳蛋糕橙味比朱古力味健康」。

又有巴打指阿媽直接解決「相對論」難題，「催人嗰陣時，時間搭九等於搭正；畀人催嗰陣，搭九等於搭半」；有網民稱阿媽是「生物主修」，永遠都將所有患病成因怪在「打機」，不少人都感同身受，「我阿媽嘅版本係熱氣」、「唔夠瞓、飲太少水、食太少菜、做唔夠運動」。

有人妻網民指奶奶更是「物理化學雙修」，指太陽猛會曬熱曬傷衣服，會着壞人、新鮮肉要雪冰箱兩個星期才吃、地拖要全乾拖地；有人則大爆阿媽反轉地心吸力理論，「20年前樓下投訴我哋有水滴落去，我老母即刻怒嗆對方：『唔畀係你哋樓下滴返上你哋度呀？』」。

（連登討論區）