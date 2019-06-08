日本女子重病赴瑞士安樂死　親手按下開關淚別親人　NHK全程跟拍

選擇有尊嚴離世，是人的權利。近日NHK播出記錄片，跟拍一位名為小島美奈（小島ミナ）的日本女子，3年前被診斷患有「多發性系統萎縮症」（Multiple system atrophy，MSA），會漸漸地失去走路、說話及自理能力，被醫生告知餘下的人生可能要靠呼吸機4和胃管進食活着。由於該病無法醫治，她便決定遠赴瑞士進行安樂死，自己按下開關，死前與家人淚別，感謝道：「我很幸福。」

小島美奈於3年前被診斷出患有「多發性系統萎縮症」，令她漸失去身體功能。（NHK紀錄片「彼女は安楽死を選んだ」截圖）

日本NHK於本月2日播出特別紀錄片《她選擇安樂死》（彼女は安楽死を選んだ），講述51歲的小島美奈於去年11月遠赴瑞士進行安樂死的過程，探討日本人尋求安樂死的問題。

小島美奈於3年前被診斷出患有「多發性系統萎縮症」，發病原因不明，暫時亦未有效治療方法。此病症令她全身嚴重疼痛，連走路和說話都變得困難，被醫生告知其後會漸失自理能力，甚至要靠呼吸機和胃管進食維生。

小島美奈與姊姊們共進最後晚餐。（NHK紀錄片「彼女は安楽死を選んだ」截圖）

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小島決定申請安樂死。（NHK紀錄片「彼女は安楽死を選んだ」截圖）

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小島年輕時擔任韓語翻譯員及從事兒童養護設施工作，在家人眼中是名獨立的女性。她恐懼身體不能再自由活動，「自己不再像自己」，終日望天花板過活，於是開始萌生自殺的念頭。而在去年3月，在絕望下自殺未遂，於是決定申請安樂死。

「我想以自己的意志決定我的生命」，帶着死亡覺悟的小島，堅持到瑞士進行安樂死，雖然兩名姊姊都反對，但為了照顧行動不便的她，還是同意陪同前往。抵達瑞士後，醫生告訴小島有2天時間考慮，同時可以反悔，惟她去意已決，兩位姊姊亦尊重其意願，讓她接受安樂死。

簽下同意書後，醫生準備安樂死的藥物，讓小島親手按下開關，直接注射藥物到靜脈中，她向兩名姊姊告別，「一直以來謝謝你們」、「沒想到妳們最後會在我身旁，這是預料之外」，姊姊們此時已哭成淚人，不斷對她說對不起。

「我真的很幸福」，小島說完這句話後就離開人世，姊姊們仍然抱着她不放。由於日本法律上不承認安樂死，所以姊姊們未能帶小島的遺體回日本，只能火化後撒在瑞士河流之中。

（NHK）