童年遭性侵抑鬱求合法安樂死　荷蘭少女離世　父母澄清：絕食致死

荷蘭17歲少女作家波托芬（Noa Pothoven）童年時數度遭性侵，導致患上創傷後遺症（Post-traumatic Stress Disorder，PTSD）、抑鬱症及厭食症，坦言經過多年的掙扎與苦鬥「我已精疲力竭」，周日（2日）在「結束生命診所」（End of life clinic）的協助下，於阿納姆（Arnhem）的寓所內合法地安樂死離世。 英國《衛報》及後跟進報道，指沒有證據顯示波托芬接受合法安樂死或協助自殺，她死於不吃不喝。涉事「結束生命診所」昨日（5日）亦發表聲明稱，波托芬沒有接受安樂死，她為了停止受苦而不吃不喝。同日波托芬的父母亦透過荷蘭傳媒發表聲明，強調女兒離世因為她選擇不再吃喝，作為父母感到非常難過，懇請大家尊重他們的私隱，讓他們好好悼念女兒。

厭食症導致過輕 器官瀕衰竭

在去年11月出版的得獎自傳《Winning or Learning》一書中，波托芬詳述與病魔搏鬥的經歷，希望有助弱勢兒童得到關注與幫助。她在書中透露，11歲參加派對期間遭性騷擾，12歲再遭狼吻，14歲更被兩名陌生男子闖入屋強姦，惟出於「恐懼和羞恥感」一直沒有宣之於口，家人也不知其慘痛經歷。

直至去年，波托芬才鼓起勇氣報警，去年12月她接受當地報章訪問時稱，曾聯絡安樂死診所，要求隱瞞父母接受安樂死，但對方指她太年輕，建議先完成精神科治療再作決定，令她需要長期等待更感絕望；她說：「我的恐懼揮之不去，痛苦無日無之，仍覺得身體很骯髒，猶如屋子被闖入，我的身體永不能復原」。波托芬還因厭食症導致體重過輕及器官瀕臨衰竭，需送院接受人工昏迷，喉管餵食。

波托芬周日（2日）在寓所離世。（Facebook@Noa Pothoven圖片）

母：恐怕我們永遠得不到答案

波托芬上周四（30日）在Instagram發文，經過多番討論與評估，當局終同意讓她接受安樂死，「因為我所受的苦令人難以承受」。

波托芬強調已經考慮很久，絕非一時衝動，「經過多年掙扎，我已精疲力竭，不吃不喝一段時間，反反覆覆的討論與評估後，診所斷定我的痛苦難以承受，准我離開」。她形容自己雖仍有呼吸，但如行屍走肉，呼籲朋友不要相勸，她去意已決，「在這情況下，放手就是愛」。

波托芬的媽媽莉塞特（Lisette）表示，大家都不知道愛女如此難受，直到發現她房中一個塑膠文件夾，內有給父母及好友的道別信才驚悉真相，莉塞特說：「我感到極度震驚，實在難以明白，波托芬是個甜美、聰明又快樂的女孩，為何會想尋死呢？恐怕我們永遠得不到答案」。

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不過，涉事「結束生命診所」昨日（5日）發表聲明稱，為保護波托芬的私隱，他們無法評論她的死因，但為平息不正確資訊，診所引述波托芬的朋友，指她並沒有接受安樂死，為了停止受苦而不吃不喝。同日波托芬的父母亦透過荷蘭傳媒發表聲明，表示對女兒的死感到非常難過，強調女兒選擇不再吃喝，那是她死亡的原因，「她上周日在我們面前死了。」父母懇請公眾尊重他們的私隱，讓他們家庭可以好好悼念女兒。當地傳媒亦報道，目前無證據顯示有人協助波托芬輕生，其真正死因仍有待調查。

2001年，荷蘭通過安樂死合法化，2002年完成訂立相關法例，成為全球首個將安樂死合法化的國家，容許12歲以上的病人尋求安樂死，醫生會根據多項標準去衡量申請，例如是否病人主動提出要求、痛苦是否達到難以忍受等。在2017年，荷蘭有6585人選擇安樂死，佔死亡總數約4.4%。

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