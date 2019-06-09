神級手繪！日爸幫兒子變身超萌美少女、吉卜力主角　望留珍貴回憶

很多父母都愛為子女拍照留下回憶，但如果家附近沒有美景，亦沒空帶子女到處「打卡」，不妨學學日本爸爸「Yota」，只需一支黑色畫筆及無限想像力，就能以手繪將兒子變身成動漫及電影角色！

有日本爸爸為兒子的照片畫上手繪服裝，把兒子變身成不同角色。（Yota ig圖片）

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Yota有2個兒子，從他開設的Instagram可見，他自2016年起就開始為長子創作，而所需的物資可謂非常少，只需一塊白色的背景，讓兒子躺在上面隨意擺出任何甫士，拍下就可以開始發揮小宇宙，再在照片上幫兒子畫上手繪服裝及髮型。直到去年次子出生，他亦加入當模特兒。

吉卜力系列：

美少女戰士系列：

在Yota筆下，兒子們不但成為宮崎駿吉卜力動畫中的主角，現身《幽靈公主》及《龍貓》的場景，又會變身美少女戰士、哈利波特及蝙蝠俠等等，非常可愛。Yota指，希望兒子長大後不要忘記重要的回憶，故以此方式留下他們的成長紀錄。

迪士尼系列：

只見Yota最初畫風偏向簡單，其後愈畫愈精細、漂亮，他於ig坦言畫畫需要時間，只能以「龜速」發帖。不過不少網民都直言「願意等」，大讚「小孩真的好可愛」、「爸爸神級畫功」、「想模仿」。