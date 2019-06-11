外傭廚房煲柔順劑辟異味　僱主懷疑人生：係咪我井底之蛙？

不少香港人都會聘請外傭幫忙處理家務。最近有一名媽媽在facebook群組上分享，指發現家中外傭竟然有煲柔順劑的習慣，使她覺得十分驚奇。事件引來其他人留言，指見過其他外傭自創的奇怪清潔法，例如以洗衣粉洗碗、漂白水洗牆，令人震驚。

有外傭僱主表示，家中外傭以煲柔順劑的方法除臭，覺得難以置信。（資料圖片）

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該名媽媽在fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」上表示，家中外傭日前因為「廚房有味」而煲柔順劑除臭。她指外傭煲滾柔順劑之後，全屋都充滿柔順劑味，令她驚覺不妥。

她忍不住問其他網民，「有無人真係會煲柔順劑？定我井底之蛙？」網民笑問樓主，請外傭後才覺得自己見識太小，「係咪開始懷疑人生？」樓主則無奈回應，「我今鋪真係a whole new world（全新世界）」。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

網民笑指，樓主請外傭之後是不是開始懷疑人生。（香港01製圖）

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香港僱主：不少姐姐對柔順劑有難以理解的鍾愛！

有網民就留言指，自己家中的外傭都曾做過類似的事，例如曾有工人以漂白水洗牆，味道強烈到不能睡覺，需要晚上用清水再洗一次。又有人表示，工人曾經以洗潔精用完為由，改以洗衣粉洗碗，令人難以置信。

不少僱主都表示，外傭大多對柔順劑有難以理解的「鍾愛」，例如會以柔順劑除去魚腥味、以柔順劑洗地令全間房都充滿香味、甚至是喜歡以極大量柔順劑洗衣服。最後亦有人提醒樓主，不要再使用該個煲煮食，以免引起食物安全問題，而樓主亦說會將該個煲扔掉，以策安全。