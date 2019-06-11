短褲女廟街當眾除褲踎地大便　照片網上瘋傳醜出國際

人有三急係好難忍，但總不能就地解決吧？日前一名紥馬尾的女子，竟在日間於人來人往的廟街路邊除褲，踎地露出屁股公然大便，神態坦然得令人震驚。照片在香港多個討論區及社交網站瘋傳，其後更為被分享到新加坡討論區，又引來台灣傳媒大肆報道，真是醜出國際！

有網民目擊一女子在廟街近佐敦道對開的店舖外當街大便，十分不雅。（fb「香港花生友」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

女子踎地大便的照片被網民拍下，並上載到facebook群組「香港花生友」，其後再被轉貼到其他討論區及社交網站。相片見到一名束馬尾的女子，在一間店舖門外脫下褲子踎下，露出屁股，其兩腳間明顯看到地上遺下一坨大便。

女子完事後神態自若地拉上褲子，只見當時亦有行人路經，但女子似乎相當淡定。貼相者沒有透露該女子有否清理自己的排洩物，但網民已一面倒鬧爆隨街大便極之不衛生和沒公德心，形容稍有羞恥心亦做不出來。亦有網民認出現場是廟街近佐敦道，該處與遊客區廟街夜巿相隔一條佐敦道，仍屬十分繁忙的街道，而相鄰的上海街則有九龍佐治五世紀念公園，內有公共廁所。

網民藐爆：生番都文明過佢！

+ 3 + 2

有網民認出現場為廟街近佐敦道的路口，與另一邊的遊客區極近，看到廟街的牌扁。（Google Maps截圖）

這樣的離譜行為引來網民狂批，有人鬧爆她如畜生，稱生番也比她文明，又留言稱「咁搞法，香港周地都係屎，香港人睇路行啊！」