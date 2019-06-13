睇得又食得！台媽畢業禮送「薯片花」　網民大讚：不浪費還能吃

進入六月後，就表示畢業的季節也悄悄來臨了，而說到畢業典禮，當然就少不了讓人收到滿面紅光的「花束」啦～而隨着時代進步，給準畢業生的花束也不再僅限於花。近日有位媽媽就在爆廢公社二館分享，自己做了花束要去參加小學兒子的畢業典禮，但一路上都引來路人的側目，讓她想說是不是花束太浮誇？然而照片卻讓大批網友好評，甚至稱讚這把花束根本超實（食）用啊！

圖片來源：爆廢公社二館

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「比小時候的乖乖桶還強大了」、「兒子收到一定開心死了」、「這很實用！讚」、「有點浮誇，不過你兒子會很高興」、「好強大的媽媽」、「比起鮮花，孩子更愛零食」、「這禮物真的是送到小朋友心坎裏啊～」

外觀好拍照，典禮途中還可充飢？

「很實用的花束」、「超實用又可食用的花束」、「很讚啊，花放幾天就不行了 這個能吃又特別」、「花不能吃，零食可以，好主意」、「這個好，不浪費，還能吃」

零食花束總是有去無回？

一把餅乾花束把小孩哄得服服貼貼，也讓許多爸媽紛紛表示要將這篇貼文收藏起來，好做給自己的寶貝兒女，不過根據多位過來的家長描述，送這把花束到畢業典禮，可能就要做好花兒一去不復返的心理準備了…

「薯片花」影相之餘還能跟同學分享。（Gettyimages／視覺中國）

「覺得還沒到家東西就被拔光光了」、「正好當場就跟同學開同樂會～」、「很拉風，還可以分享同學」、「同學想吃，你被盯上了」、「全班分享餐👍」、「我老婆也做了一束給小學畢業的兒子，典禮結束也被同學拔光了…」

簡單來說就是一個屍骨無存的概念啊…不過本編倒認為反正普通的花束帶回家也是一段時間就會枯萎，不如換成零食跟同學共享，留下最後美好的回憶也不錯啊！原PO媽媽也提供自己製作花束參考的影片，心動不如馬上行動，趕快動工吧～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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