台「尋親達人」憑一條頸鍊確認女屍身份　家屬等足3年終成功尋姊

「尋親達人」基隆市警第一分局第三組組長許耀彬，尋找無名屍、失蹤人口素有口碑，今年4月間接獲一名焦急的婦人指名求助，希望尋找失蹤3年多的姊姊。許耀彬比對數百筆資料，再自己上臉書找照片，靠著一條連家屬都不知道的項鍊，解開一具無名女屍身分之謎，讓躺3年的無名女屍昨天「回家了」，家屬雖然悲傷，但非常感謝警察。許耀彬說，「編號A098正名了，這是今年警察節最有意義的事」。

「尋親達人」許耀彬比對數百筆資料，再自己上Facebook找照片，靠著一條連家屬都不知道的項鍊，解開一具無名女屍身份之謎。（聯合新聞網提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「我知道你找到很多失蹤人口，我姊姊失蹤3年多了，我怎麼找都找不到，請你幫幫我」。今年4月初，黃姓婦人主動打電話找第一分局第三組組長許耀彬，請他幫忙尋找2016年2月3日失蹤迄今的53歲黃姓姊姊，許耀彬耐心聽完婦人陳述姊姊失蹤的情形，回她「我會用心幫你找姊姊的，請放心」，婦人一聽，語帶哽咽，抱着一絲希望。

許耀彬調卷分析並查詢各項資料及網路社群，發現失蹤人黃女自2016年2月3日失蹤後，即再無任何訊息及瀏覽紀錄，後再分析無名屍公告系統，搜尋交叉分析比對上百筆資料，比對出一具發生於2016年2月13日，在北寧路「海洋大學小艇碼頭」堤防旁消波塊內，被釣客發現的一具無名女屍，體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵與失蹤的黃女相近，遂重啟調查，露出一線曙光。

許說，該具無名女屍雖長期浸泡海水，毛髮及五官均腐爛無法辨識，但頸部卻掛有一條「綠色圓孔玉墬白金項鍊」，這線索讓全案有了希望，但他向失蹤人的妹妹及兒子查證，卻都回以不知道失蹤人有無配戴項錬，許耀彬不放棄，再搜尋失蹤人公開的Facebook歷史照片，比對出失蹤人一張歷史照片頸部掛有極相似的「綠色圓孔玉墬白金項鍊」，據此判斷該無名屍極可能就是失蹤長達3年的黃女。

許組長採集失蹤人的妹妹及兒子的唾液檢體送法務部法醫研究所做DNA親緣關係確認，比對結果吻合，確認該無名屍即為已失蹤3年的黃女。

許耀彬聯繫該無名屍案原相驗基隆地檢署檢察官，調卷並依法醫研究所的親緣鑑定書開具黃女的相驗屍體證明書，終於在昨天警察節前夕，順利為編號「A098無名女屍」，正名為黃XX。他帶同家屬持黃女的相驗屍體證明書至基隆市立殯葬所辦理領回，當一行人到達「無主墓區」在雜草堆裡找到編號A098的無名墓碑時，家屬等人淚流滿面，再三的向許組長鞠躬感謝，

這結果雖然是家屬最不樂見，但感謝許組長的協助，讓他們家屬不用再受無止盡的內心煎熬與折磨，也使得失蹤親人有名有姓免成無名無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路。許耀彬表示，可以在警察節前夕讓A098有名有姓找到回家的路，是今年警察節最有意義的事。

延伸閱讀：

快訊／槍殺模範警察嫌犯 剛剛在高雄落網、人槍俱獲​

妻做流產手術要驗身分 夫拿好市多會員卡遭拒竟咆哮

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：