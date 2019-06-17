無品男客亂射精　日風俗娘中眼感染嚴重紅腫　怒斥：行為惡劣

房事禮儀要做足，就算付錢也不能莫視對方的感受。日本有名從事風俗業（色情行業）的女網民，日前在Twitter發帖指，近日一名男客人，突然將精液噴在其臉上，令她眼晴直接「中招」，事後眼睛更紅腫感染，患上角膜炎導致不能工作，大感生氣的她呼籲客人不要越矩，事前要對方同意。

有名從事風俗業的女網民指，被「顏射」後就患上角膜炎。（Twitter「_yasai_tabenai」圖片）

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該名女網民「ゲロ虫」指出，當初男客人並無事先商量，便進行「顏射」（將精液射在對方臉上），她表示這個行為本來就要另外收費，而且認為事前無問清楚，令她閃避不及，直接被射中眼睛，「真的痛得無法工作，請使用風俗服務時不要越矩」。

從上傳的照片上可見，她的眼白位置紅腫，整隻眼睛通紅。女網民補充，事後一小時眼睛便痛到睜不開，於是去看醫生，證實患上角膜炎，其後吃藥後已經康復。她留言斥這客人行為極惡劣，直指有機會令別人健康受損。

（Twitter「_yasai_tabenai」）