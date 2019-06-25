有社交媒體就唔請？日網民見工認有玩Twitter　面試官即終止面試

打工仔大多認為「魚唔過塘唔肥」，不時面試見工搏轉工升職加薪。日本一名網民就在Twitter上分享，指自己面試期間被面試官問到「有沒有使用社交媒體（SNS）」時，而他竟然因為答「有」而被立即終止面試，即時目瞪口呆。對方解釋，怕有員工在網上寫公司壞話，所以公司有社交媒體禁令，亦不會錄用有使用社交媒體的人。

網民面試時表現一直良好，不過說到有使用社交媒體時，卻被面試官終止面試。（GettyImages／視覺中國）

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根據日本媒體報道，名為「orangegreen26」的日本網民在Twitter上分享自己的面試經歷，樓主指面試過程一直順利，直至去到最後階段的時候，面試官就問「有在使用社交媒體嗎？」樓主於是如實表示，自己有使用Twitter。之後面試官竟然說「這次的面試很遺憾……」暗示樓主面試不合格。

網民覺得，公司文化十分封閉，所以亦都不適合自己。（GettyImages／視覺中國）

樓主對此覺得十分驚奇，問是不是她做錯了什麼，面試官就指公司因為擔心員工會在社交媒體上發布對公司不利的消息，所以不會錄用有使用社交媒體的人。樓主之後補充，該公司有這一個政策，似乎是因為之前曾被人在網上講壞話所致，甚至覺得一個人在社交媒體上有愈多朋友就愈不可信。

如果有使用社交媒體就不合適，相信美國總統特朗普連面試的機會都沒有。（資料圖片）

不少網民都覺得事件難以置信，亦表示有公司主管級人士會將社交媒體視為敵人，這種想法十分落後。另外亦有網民說，現今世上仍不會使用社交媒體的人實在少之又少，「這家公司沒多少人可以聘用了吧」。而樓主亦指出，自己覺得該公司實在太封閉，相信不會適合自己。

（綜合）