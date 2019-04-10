Minions迷你兵品管員　台男單手搞掂表情超厭世　網民羨慕爭住做

台灣有不少產業都是流水線型工作，一人負責一款零件組裝，到最後則由品管、品檢來進行抽樣檢查，測試產品的完整度，而良品比例攸關到公司商譽，當職者自然要夠細心負責提高良率，也因此在產業中品管向來不是輕鬆的缺。 不過，最近有網友分享了某產業的品管上班實況，竟然引發網友搶破頭想要應徵！

原來是在上班啊，還以為是在玩玩具呢！原來影片中拍攝的是玩具工廠內部的組裝線，而最讓網友們激動的就是最後一個男性員工的位置！（按圖瀏覽）↓↓↓

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網友留言

「我們去應徵……對外都說我們是『品檢』」、「這缺，品管很OK」

看看影片中的男性員工，其實只需要機械式的擺動手臂，把玩具在桌上嚕來嚕去，確保發條可以正常運作迷你兵直直撞就可以輕鬆完成檢測，也難怪網友們都直喊，要拿到這工作不簡單啊！「這職位……一定是“主管級”的>.<」、「沒有三小時就下班了啦」、「這工作根本爽缺，哈哈」

大家都搶著想應徵了！「我先去應徵了」、「有這種工作請告訴我」、「改行了啦！」、「這工作我可以」、「我要當最後一個玩玩具的」

不過，雖然這工作看起來是最爽品管缺，但也有人覺得男員工的表情透露了一切……「會玩到很厭世」、「做到生無可戀……」、「一個鐘頭我就受不了，我寧願裝箱，打包」

看來事情不是想的那麼簡單，再爽缺的工作還是會有被嫌棄的點！不過這樣也好，大家不要跟我搶～（推開）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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