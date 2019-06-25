【長榮罷工】18名空姐臨起飛前罷工開心自拍　逾500旅客延誤行程

台灣長榮空中服務員從周四（20日）起罷工至今，盼提出「8大訴求」要求改善員工福利。當日就有18名長榮空中服務員響應罷工行動，於臨起飛前「罷飛」，令兩班飛機、合共566名旅客的行程受阻，班機延誤3小時及1個多小時，其後爆出空姐們的「罷飛自拍合照」，發現她們在工會官方罷工時間前已報到，及領取出差津貼（Per Diems）。長榮航空證實，已將這18人暫記「曠職」，進行調查，惟工會表示即使在下午4點前，報到的空服員仍可停止提供勞務參與罷工，並無違反規則。

長榮空中服務員於本月20日下午4時開始罷工。（資料圖片）

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據台媒報道，受影響的兩班機為飛往上海的BR722及往香港的BR871班機，起飛時間分別為下午4點30分及4點40分。飛上海的17名機組人員於下午2點30分報到，而飛香港的13名機組人員則於下午2點30分報到。而12名飛上海、以及6位飛香港的空中服務員，在起飛前下午4點，正突然離開工作崗位罷工。

其空中服務員隨後更開心自拍，放上社交媒體表示：「722四點即加入罷工」，不少網民更留言讚好支持。

有18名長榮空姐臨飛前響應罷工，其後開心合照。（網上圖片）

但有人就質疑該18名空中服務員罔顧乘客權益、有違職業道德，認為他們在2點鐘就上班，於下午4點前已報到，有違工會宣布的罷工開始時間，令許多乘客受連累。據了解，長榮航空當時緊急調派願意上班的 空中服務員 補上，惟兩班航機仍分別延誤3小時及1個多小時。

多班航受罷工影響取消，不少旅客行程受阻。（視覺中國）

長榮航空昨日已證實此事，表示這些組員自行離機宣稱罷工，是早於工會所宣布的罷工行動開始前，罔顧旅客權益，而公司決定將暫列記她們「曠職」並進行調查，一旦查證屬實，將依規定予以懲處。

而桃園市空服員職業工會回應，罷工20日從下午4點正式開始，原則上這個時間開始就可以停止勞務提供，而無論機艙服務員是否在4點前報到，仍可參與罷工、停止提供勞務，這方面沒有違反規則。

（綜合）