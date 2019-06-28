獲TWICE全隊驚喜到賀　新娘竟全程黑面　網民：新郎犯了大忌！

結婚是人生重要大事，新人們通常都會很用心規劃婚禮細節，並安排驚喜。有對日本新人結婚時，因新娘近期喜歡上韓國女團TWICE，因此新郎偷偷為她準備一個驚喜——邀請TWICE作為婚禮嘉賓，為新人獻上祝福。

據《大紀元》報導，由於是新郎偷偷安排的驚喜，新娘與賓客都不知情，所以當TWICE出場時所有人都嚇了一跳。隨後由成員多賢獻花並祝福新人新婚愉快，9人也合唱即將在日本發行的單曲《Happy Happy》祝賀。

結婚式にTWICEが来たらもっと発狂する気がする

ほんと羨ましい！！！

ご結婚おめでとうございます🎉💗pic.twitter.com/UXsXFKkcRk — 🌬 すみん (@JeongYeon_sumin) 2019年6月27日

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不過從影片中可看出，新娘子似乎驚訝過頭做不出適合的表情，整個過程表現非常平淡，結果影片播出後在引起一波討論，新聞傳到台灣，台灣鄉民直接表示：新郎犯了大忌 ！ ！

新娘眉頭一皺……尷尬感出現了

雖然新郎說新娘是TWICE的粉絲，但有眼利的網友發現，TWICE出場時，新娘的眉頭皺了一下──這是粉絲見偶像的開心表情？？？

「覺得新娘沒有很開心」、「笑了，新娘看起來很不爽」、「連攝影棚內來賓都說新娘反應很淡」、「唱歌後新娘表情才好一點，看起來不像粉啊XDDD」、「TWICE剛出來，新娘皺了一下眉耶，真的會開心嗎XDDD」、「感覺新娘沒很開心，滿滿的尷尬感」、「那翻白眼是開心的表現嗎？看起來真的尷尬啊」

日本新娘黑面逐格睇▼

+ 4 + 3 + 2

婚禮上搶新娘風頭……新郎是想死嗎XD

婚禮是女孩人生的重頭大戲之一，因此參加婚禮的潛規則就是「不可以比新娘美」，結果新郎一下子請來9位仙女……準備回家跪算盤吧（拍肩）

「新娘如果不是ONCE（粉絲），老娘結婚你找九個天仙……新郎離死不遠」、「婚禮大忌是搶走新娘的風采……」、「可以理解啦，新娘總希望結婚這天自己是唯一的焦點XD」、「誰想要結婚風頭都被搶盡咧？伴娘不能比新娘出彩不是基本嗎」、「新娘：我喜歡XXX，但是老娘婚禮只能我是主角！XXX可以帶入任何女偶像」、「就算隨便穿套裝去，那顏值根本就殺人利器」、「有哪個新娘在最重要一天想跟她們同框」、「新娘很傻眼，應覺得風頭都被搶走，氣氛好乾」

TWICE齊人到賀日本新人婚禮，但網友認為新娘似乎不太受落。（Twitter@yuu_twice_kakou）

跟新娘比起來，新郎才是真．TWICE粉吧

據《大紀元》報導，新娘事後受訪表示因為太驚訝一時說不出話，但這的確是「很難忘的婚禮」。不過在網友看來，眉開眼笑的新郎才是最期待TWICE來的人吧！

「但我覺得新郎確實比較開心XDDD」、「很明顯新郎自己是Once賴給新娘」、「男方和親友看起來比較興奮，對新娘應該是要請喜愛的男團來表情才會比較有驚喜」、「新郎確實比新娘還開心，伴娘禮服整個被搶風采」、「新郎有點太開心了吧XDDDDD」、「所以新郎是何方神聖！！」

是的，對網友們來說，新郎新娘誰是粉不是重點，重點是新郎到底怎麼約到她們的！！交出聯絡方式不殺！！！新娘喜不喜歡本編是不知道啦，但可以確定新郎很喜歡。（欸？）

完整片段請看影片▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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