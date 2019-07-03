夏日運動後肌肉酸痛要小心　隨時引發腎衰竭、橫紋肌溶解症可致命

在夏日運動，豔陽下揮灑汗水既青春又熱血，感覺相當舒暢。然而，氣溫高加過度運動，可能讓你的肌肉嚴重受損，進而引發「橫紋肌溶解症」！稍有不慎，小心連命都不保。

近年健身風氣盛行，越來越多民眾會在戶外或健身房運動，力求身體健康、身材健美。然而，過度的運動會對人體造成嚴重的損害，若你在運動後發現尿液呈「深棕色」，請趕快就醫，因為你可能已罹患「橫紋肌溶解症」了！

氣溫高加過度運動，可能讓你的肌肉嚴重受損，進而引發「橫紋肌溶解症」！（unsplash@capturedslc）

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甚麼是橫紋肌溶解症？

事實上，「橫紋肌溶解症」是因為劇烈運動、生物毒素、內分泌失調或是藥物使用不當等原因而引發的病症，當我們的骨骼肌（橫紋肌）產生了急速的損傷後，肌肉細胞及細胞膜會開始壞死，肌肉中的一些蛋白質及「肌球蛋白」便會滲漏出來，進而進入血液中並隨着尿液排出，尿中出現肌球蛋白的狀況則稱為「肌球蛋白尿」，過量恐怕危及性命。

臨床上，受傷的肌肉通常會出現疼痛或有壓痛，肌肉收縮的力量也會下降，肌肉的表皮亦可能出現腫脹及充血的現象。當肌球蛋白出現在尿中時，尿的顏色會呈現「深棕色」，若血中的肌球蛋白不多，幾天內通常都會痊癒，但若肌肉受傷比較嚴重，尿中肌球蛋白的濃度過高時，就會使腎臟機能受損，甚至導致急性腎衰竭。

「橫紋肌溶解症」是因為劇烈運動、生物毒素、內分泌失調或是藥物使用不當等原因而引發的病症。（unsplash@alexanderredl）

治療＆預防方法

透過尿液、肌肉痛等方式，就要提高警覺是否罹患橫紋肌溶解症，多數人就醫後只要「輸液」，大量補充水分讓身體內能製造足夠的尿液排除廢物，幾天內便可康復，但若拖的時間過長，嚴重到腎衰竭的症狀出現，病患恐怕就要終年「洗腎」，才能將體內的廢物順利排出。

根據《彰化基督教醫院》的資訊，為避免罹患橫紋肌溶解症，以下4點平時需注意（點圖放大▼）

夏日氣溫高，在戶外運動的朋友們一定要量力而為、多補充水分，以免橫紋肌溶解症找上你！此外，面對各種病症起因，都應該要時時注意自己的身體狀況，務必及早接受治療，以免造成終生的損傷。

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