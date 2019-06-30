「安娜貝爾」接放工！台爸半夜開門被嚇傻　網民：唯一等你回家的

不少男人工作忙碌、早出晚歸，回家後總是期待抱抱老婆小孩～不過一名爸爸在「爆廢公社公開版」PO文表示，他凌晨3點多下班，原本期待回家後能見到老婆女兒熟睡的溫馨畫面，沒想到打開家門卻是看到......

PO文表示，他凌晨3點多下班，原本期待回家後能見到老婆女兒熟睡的溫馨畫面，沒想到打開家門卻是看到.....（爆廢公社公開版）

讓他嚇到直呼「X！死阿雄...三更半夜，你躺在客廳桌上，是要衝三小啦？」笑翻一票網友。

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爸～你回來了！很多網友笑說，阿雄是唯一一個等把拔回家的～好貼心捏～還不快給阿雄一個愛的抱抱。「阿雄在為你等門」、「唯一等你回家的」、「安娜貝雄回家囉」、「阿雄代表迎接」、「他在等你回家！看他笑的如此開心...」、「因為阿雄要對你說～工作辛苦了，歡迎回家～」、「還是阿雄貼心等你回家」、「阿雄太有心了 在客廳等你下班」

阿雄喝醉惹？雖然阿雄看起來笑得很開心，不過有眼尖網友懷疑，阿雄484喝醉惹，表情超笨​啊！！

「阿雄等你喝2杯」、「阿雄在等你喝一杯」、「等你開喝」、「阿雄一臉喝醉樣」、「阿雄看起來像喝茫了」、「阿雄表情好笨，好像醉倒在桌上」、「笑死我了，阿雄等你餵奶啦」

阿雄喝醉了？（爆廢公社公開版）

到底想嚇誰啦...

把拔會這麼不爽也不是沒道理，半夜回家累得半死，還要被阿雄嚇.....辛苦惹

「這種娃娃真不討喜」、「想要隨時嚇屬你的fu (feeling)」、「半夜真的會嚇到 挫青賽」、「林阿罵勒，我一定罵出來...我超怕這個娃娃的」、「半夜三更，這是要嚇屎誰啦」、「以防這種狀況，我是不可能買這種玩具給我女鵝的，芭比是極限了」、「我聖誕節收到的交換禮物。每天都嚇到↓」

「我聖誕節收到的交換禮物。每天都嚇到」（爆廢公社公開版）

不過，為何大家會這麼親切的叫他阿雄呢？原來是之前長輩送給原PO女兒的玩具，因為覺得有點詭異所以取名叫阿雄，並拍照與網友分享，於是阿雄就變成大家的阿雄了～～（咦）

原來阿雄是之前長輩送給原PO女兒的玩具，因為覺得有點詭異所以取名叫阿雄，並拍照與網友分享，於是阿雄就變成大家的阿雄了～～（爆廢公社公開版）

本編覺得～阿雄身為家中一份子，被推派出來等爸爸回家也是滿合理的啊。不過爸爸.....依據規定，未滿18歲禁止飲酒，阿雄根本一臉喝茫樣rrr（誤）

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