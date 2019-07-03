【Bottle Cap Challenge】飛腳踢甩樽蓋挑戰瘋傳　唔准用手難度高

社交網站每天都有新「Challege」，有些挑戰很容易就完成，但有些則對挑戰者有好身手。最近荷里活影星開始潮玩踢樽蓋挑戰（#BottleCapChallenge），挑戰者需用腳把水樽蓋踢走，但不能踢到水樽或令水樽倒下，難道非常高。此挑戰更在美國歌手John Mayer及電影《狂野時速》男星Jason Statham的帶動下瘋傳，不同影星都被點名，令網民紛紛跟風仿效。

踢樽蓋挑戰（#BottleCapChallenge）在美國歌手John Mayer及電影《狂野時速》男星Jason Statham的帶動下在社交網站熱傳。（Jason Statham ig片段截圖）

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踢樽蓋挑戰要求挑戰者透過後旋踢（back-spin kick），起飛腳擦過水樽樽蓋，樽蓋就會轉開飛走。不過挑戰絕不容易，如何精準地踢中樽蓋，同時不會令水樽倒下甚至破裂。Bottle Cap Challenge惹來不少外國影星拍片挑戰，早前美國歌手John Mayer亦在Instagram上載慢動作片段，成功完成挑戰，並點名挑戰Jason Statham。

挑戰在Jason Statham成功示範後進一步發酵，Jason習武多年，挑戰時毫無難度，他再點名真人版《阿拉丁》電影的導演佳烈治（Guy Ritchie）接棒。

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不少網民看到Jason的片段後都讚嘆不已，許多人都仿效挑戰，有人更將動作升級，先用前踢踢甩樽蓋，再接連多一個後旋踢，踢走水樽。惟不是人人都是武打高手，許多都失敗收場，有人更在挑戰時不慎傷到幫忙扶着水樽的同伴，躍躍欲試的人真的要萬事小心。

（綜合）