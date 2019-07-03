做台灣人有咩好？　網民狂推自家「鬼島」4大賣點：言論自由最棒

俗話常常說「國外的月亮比較圓」，身為實在的台灣上班族，除了哭喊老闆加薪，連年狂漲的房價也讓眾多小資族吃不消，因此大家常常戲謔稱台灣為「鬼島」，一邊自嘆生活不理想一邊羨慕國外美好的光景。然而近日有網友就在PTT發文詢問「甚麼時候覺得身為台灣人真好？」結果釣出大票鄉民熱烈討論，原來只要仔細觀察，還是可以發現住在台灣的小確幸啊！

「甚麼時候覺得身為台灣人真好？」（PTT網上載圖）

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網首推健保萬歲啦QAQ

別的不說，光是看病掛號費一次只要150-200元（台幣），醫院大小手術也都有補助，讓許多住國外的網友大讚台灣健保真的很威。

「看病掛號200，拿一個月的藥80，覺得實在太幸福了…」／「出國看醫生要付錢的時候」／「上次流感發現診所就在附近的時候，我姐在美國 ，看個感冒還要開車」／「用健保的時候」／「出國去玩不小心住院幾天要付幾十萬的時候」／「看病的時候，尤其是我需要吃一輩子的藥」／「看病的時候就覺得有健保真好」

（hush naidoo/unsplash）

各國美食齊聚一堂，越夜越精彩

在國外若想吃異國美食通常要不價格浮誇就是口味不符預期，但在台灣只要有心尋找，不只異國餐點多，晚上更不像國外店家都早早關門，還有超商及夜市接二連三登場，根本超熱鬧啊～

「吃各種異國美食的時候」／「有好吃美食的時候，到處走幾步就超商」／「國外晚上很冷清，台灣有夜市很猛」／「凌晨肚子餓的時候出門買得到好吃的」

（聯合新聞網）

治安優秀，夜路走多也不怕

不只生活所需措施方便，光是人身安全這點也讓許多人認為真的在平均水準之上。

「凌晨獨自出門閒晃時，治安真的算很好了」／「晚上走在馬路上的時候，超自由超安全」／「台灣真的好過很多國家，雖然薪水低、街道稍嫌髒亂，但是跟某些國家相比真的好很多，別妄想歐洲有多浪漫，光治安就讓你想坐飛機回台灣，安全都有疑慮了還浪甚麼漫」／「半夜回家也不用擔心安全，沿路上還有一堆宵夜攤販可以買的時候」

（robert metz/unsplash）

這樣看起來，其實台灣就生活條件而言真的不輸國外，而且大家可以搜尋到這麼多資訊，還可以在PTT等多方論壇上不受拘束的交換意見，不得不說身為台灣人最棒的還是言論自由了啊！

「感受到言論自由的時候」／「看到上百萬香港人走上街頭爭取權利的時候」／「台灣IP買任天堂SWITCH數位遊戲可以跨區」／「還可以逛Ptt和FB、YouTube的時候」

也有網友中肯回一句「出國過之後綜合來說，台灣真不錯」，相信大家只要出國過一次就可以體會活在台灣的美好，不過在那之前，出國的錢就要靠…老闆你有在看嗎？加薪了啊啊啊啊

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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