網民瘋傳fb貼聲明可防相片被盜用　范國威都轉貼　真相是…

大部分港人都有facebook帳號的年代，保護個人資料及網絡私隱是重要議題。近日有不少網在fb張貼聲明，強調自己持有fb內所有帖文及相片等資料的擁有權，並禁止fb公司未經同意下使用自己的相片及相關資料，立法會議員范國威今日於fb專頁發文該聲明。 轉發了有關帖文就可保障私隱？可惜世事哪有這麼容易，其實該篇聲明只是惡作劇，多年前已開始流傳，近日突然再度「翻炒」，雖然轉貼了沒有甚麼損失，但卻與保障個人相片沒有關係。

近日網上瘋傳一則有關阻止Facebook使用個人資料的聲明，連立法會議員范國威亦有轉發，不過原來聲明只是虛構訊息。（范國威fb）

近日有大量facebook用戶轉貼一段中英對照的聲明，強調不同意fb公司使用個人資料，聲明一般以日期開始，寫着：「我自20XX年X月X日起，不同意facebook使用我的照片，我的發文訊息及我的出版物品，無論是過去和未來，我自己的或是有我曾經在facebook所出現的任何有關我的訊息」，聲明又要求fb公司如無取得帳戶管理員或用家同意，不能隨意使用其資料，否則用家可依「羅馬規約等公約」追究。

「不批准Facebook公司使用個人資料」聲明並非首次出現，其實只是惡作劇訊息。（資料圖片）

每次觸及保障個人資料的訊息，網民都採用「寧可信其有」的心態，紛紛轉發保平安，立法會議員范國威今日亦在其fb專頁轉發聲明。不過，外國網站The Hacker New早於3年前已「踢爆」該份聲明只是惡作劇，其內容及引用的公司資料均屬虛構。雖然聲明內容沒有效用，但每隔一年半載又會被「翻loop」，例如2012年，一篇類似內容的訊息在網絡廣泛流傳，更聲稱如用家不張貼聲明，便等同默許被fb把用戶資料作商業用途。

即使聲明內容屬真確，單憑轉發訊息亦不能維護個人資料，因用家使用Facebook的一刻已代表同意該公司的條款。（資料圖片）

其實即使聲明內容無誤，社交網站用戶亦難憑轉發一個訊息而維護個人資料。根據目前fb的使用條款，當用家「使用或登入facebook服務」時，即代表同意該公司設立的條款，其中有關使用者資料的條款就直接指出「您給予我們非獨有、可轉讓、可再授權、免版稅的全球授權，使用您發佈在facebook或與facebook關聯的任何智財權內容」，而另一條款亦提及「當您以『公開』設定發布內容或資料時，即代表您允許所有人（包括facebook 以外的人士）存取或使用該資料，並且將之與您關聯在一起（例如，您的名字和大頭貼照）」。換句話說，當用家登入fb帳戶及發布資料時，即表示同意該公司對用家提出的條款，因此事後才於帳戶中張貼聲明亦沒有任何作用。最有效保護個人私隱的方法，還是在上載資料前「停一停，諗一諗」，想像一下有朝一日有關資料被公開時，會有何後果。