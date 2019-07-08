小朋友睇話劇大叫踢凳跑樓梯　同場網民嬲爆：父母都嘈埋一份

父母的家教往往於孩子的行為舉止展現，有網民分享日前帶孩子到大會堂觀看話劇，但一小時表演中現場小孩十分嘈吵，家長同樣無視他人提醒大聲談話，甚至有小朋友走到木樓梯跑上跑落，嚴重影響其他觀眾。網民批評家長沒教好子女於公共場合應有禮儀甚至「嘈埋一份」，形容這次經歷令他「大開眼界」。

有網民帶兩名小孩觀看話劇時，目擊不少家長及子女無視規則及在場工作人員的勸告，形容經歷令他「大開眼界」。（資料圖片）

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有網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，稱早前帶同一幼稚園生及一名小學生，長途跋涉到荃灣大會堂觀看一齣約長1小時的兒童話劇。樓主指出發時已提醒自己的小朋友要坐好及保持安靜，因這是「一種尊重同禮儀」，又明言如他們做不到便會離場。

沒料他們入場後，卻見到很多小孩在場內走來走去，有年約8至10歲的小孩將腳放到前排座椅上，亦有人站於座位，工作人員勸阻後，其父母仍「扮聽唔到」。至開場後，同場小孩仍未有安靜，繼續大笑大叫，有家長更擔任子女的旁述，「大大聲講嘢，畀人話只會靜一分鐘」。

樓主說，與兩名小孩進場觀劇前早已教導他們要保持禮儀，惟入場後卻看到不少家長及小朋友大吵大鬧無視規則。（資料圖片）

樓主說，其座位後排有父母帶同年約8歲的兒子觀劇，但3人「講足60分鐘，衰衰格格咁放對腳上櫈坐，一係就踢我張櫈」。而且該名媽媽不時使用「電話電筒同閃光」，表演期間更大聲問丈夫：「點解啲演員識扮聲？點學㗎？有得學㗎咩？」然後一家三口「大大聲」即席討論，樓主忍無可忍，「我好有禮貌叫佢哋靜，又扮聽唔到！」。

至表演後段，有小朋友不受控制，突然衝到木板樓梯上跑上跑落，「發出尖叫聲同跑到砰砰聲」，工作人員趕去勸停後，另一邊樓梯又出現同樣情況，場面相當混亂。

表演期間，有父母與兒子大聲討論，亦有小孩走到木樓梯上奔跑大叫。（資料圖片）

樓主與同行小孩看完話劇後感到非常不滿，直斥：「一個60分鐘話劇可以嘈到咁！點解啲老豆老母可以由得佢哋嘈，同嘈埋一份㗎？」他說過往曾多次觀看話劇，直指當日的情況過分，「上次睇係全部幼稚園小朋友都無人咁㗎！」。

帖文引起其他家長共鳴，有人直指無視規則的家長非常「失禮」，「話劇互動時有聲就話啫，不過係咁多觀眾猶如在家睇電視一樣，叫人點忍呀？」，「啲人唔尊重表演者，唔重視人哋付出嘅努力，自己買碟睇電影算啦！」，又指暑假將至每到7至8月都不禁入戲院看戲，以免激親自己。

不過亦有網民認為，如話劇有互動部分，小朋友感興奮亦在所難免，「小朋友有反應係正常，不過其他人興奮度無人控制到」，「你應該當場譴責佢哋」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）