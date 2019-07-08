台失業爸望阿囡畢業無負擔　果斷拎40萬台幣存款代還學貸超感動

學費貸款常常是許多大學生的惡夢，讓學生尚未就業就背負高額債務。若有人能幫忙付清，肯定是作夢也夢不到的好事。 台灣有名女網友在Dcard上分享，自己的爸爸即便失業已久，但卻一次將40萬（台幣，下同）的貸款付清，讓女兒可以沒有負擔的在台北工作，令她感動不已。

不少大學生一畢業馬上要揹學貸，剛出社會就要負擔高額債務。（聯合新聞網提供）

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這篇名為「爸爸把我學貸付清」的文章，原po分享繳學貸當天，父親原先只說要幫忙付利息，但輪到他們時，父親卻拿出存摺一次付清40萬的貸款，讓她當下愣住。父親只回：「幫你付掉，這樣就沒有負擔了，可以好好在台北找工作。」

父親幫忙繳學貸令原po相當感動，原本因為父親失業許久，不願意讓父親出這筆錢，但父親堅持幫忙還款。

離開銀行後，父親還笑著說：「這樣就可以比別人早起步了。」讓她當時在車後哭了出來。

感人的故事讓網友紛紛在下面留言，有人說「好感動」、「好羨慕...能有這樣的家人。」也有網友留言「好好對爸爸」、「帶著感謝的心情繼續努力吧！」等，讓原po不忘多陪伴家人，她也回應會多照顧爸爸的。

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