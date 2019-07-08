IKEA又殺入時裝界　Knorva漁夫帽如環保袋上頭　秒速售罄炒貴12倍

提起傢具公司IKEA，不少人都會即時想其搶眼的藍黃色招牌，其尼龍環保袋更是其標誌性產品。繼與不同品牌聯乘合作，推出特別設計的環保袋及散紙包後，美國IKEA再向時裝界出發，推出限量發售的「Knorva」尼龍漁夫帽，引起當地搶購熱潮，多間分店極速售罄，不少拍賣平台都有炒賣帖文，炒價一度高達原價的12倍，成為最新潮物。

美國IKEA早前推出限量發售的「Knorva」尼龍漁夫帽，引起當地搶購熱潮。（ig「bucketstoredk」圖片）

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去過IKEA店舖的人，相信對其招牌「Frakta」巨型環保袋不會覺得陌生，繼與Colette、Of-White及Byredo等品牌聯乘後，美國IKEA再次「踩過界」，推出最新時裝產品—「Knorva」漁夫帽。

「Knorva」的售價相當親民，只售2.49美元（約19.4港元），故一出售即於當地引起搶購潮。（ig「basedofhype」圖片）

從美國網民上載的相片可見，「Knorva」與「Frakta」環保袋一樣，以尼龍物料製成，使用IKEA的招牌藍色，而帽邊亦印有與環保袋肩帶一樣的黃色品牌名稱，內裏則為與商標接近的鮮黃色布料。除了外表相似，「Knorva」的售價同樣相當親民，只售2.49美元（約19.4港元），故一出售即於當地引起搶購潮。

在多名網民追問下，IKEA Twitter客服承認「Knorva」是限量產品，售完即止。（Twitter「zxwadiii」圖片）

IKEA的「Frakta」環保袋曾被時裝達人看中，改造成各種潮物：

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由於眾多分店都極速售罄，不少網民都紛紛到IKEA官方網站搜尋「Knorva」的資料，然而官方網站上竟無任何關於這頂漁夫帽的資訊。有人情急之下向IKEA的美國官方Twitter求助，在多名網民同時追問下，客服終承認「Knorva」是限量產品，售完即止，消息進一步影響炒賣熱潮。

IKEA客服回覆網民後，多個拍賣網站即湧現多個出售「Knorva」的帖文，炒價一度高達30美元（約234港元），即原價的12倍，似乎有價有市。據悉，「Knorva」暫時只在美國售賣，本港粉絲若想走在潮流最尖端，似乎只能承受炒價或耐心等待了。

（綜合）