【與警同樂】警民互射水槍街頭混戰　宜蘭潑水活動獲網民激讚！

一般我們碰到警察，幾乎第一反應都是能閃就閃、能避能避，因為只要見到面通常都沒甚麼好事，不過近日有位網友分享一張照片，有民眾不但見到警察大人完全沒閃躲，甚至大膽直接拿槍用力掃射警察臉部，讓許多網友覺得非常驚奇。

好啦那個槍是水槍別誤會，其實這是在7月14日於宜蘭蘇澳舉辦的大型活動「蘇澳冷泉季」，當天有一部分的活動是封街打水戰，因此警察巡邏經過時，活動現場的民眾也興奮的直接出動水槍「洗警」（與襲警同音），各個出手毫不手軟啊～

這畫面看了好舒壓（誤）▼▼▼

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網民瘋狂離題：抄牌的仇我都要報回來！▼▼▼

不在現場的也想朝聖了▼▼▼

沒想到這樣的活動意外讓大家獲得可以造反（？）的權利，也讓很多人擔心是否會得到反效果，像是警察因此動怒瘋狂抄牌之類的，另外一位網友也加碼提供「激戰照」，看來兩邊都不是省油的燈啊。當地警察可以這樣跟民眾互動如此良好，想必彼此平時就相處得很愉快吧～也相信因為活動內容所以民眾才敢這樣直接噴水，平常大家都還是奉公守法的好警官與市民，大家輕鬆看待就好啦～

一位網友加碼提供「激戰照」，看來兩邊都不是省油的燈。（爆料公社）

雖然潑水活動很可惜只有一天，不過蘇澳冷泉季從7/12（五）到8/11（日）均有精彩活動，想要消暑的人記得買好車票快去玩水啦XD

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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