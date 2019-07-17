美國抑鬱症少女舉仿真槍　遭警察開槍擊斃　片段揭警上手銬後救人

受訓多時的警察被假槍嚇倒？美國一名17歲少女早前駕車前往買藥，與一輛警車發生擦撞，警員截停車輛後，少女舉出一把「槍」指向警員，警員馬上連開多槍將她擊斃。然而，警員事後發現少女舉的只是一把仿真槍，少女送院後不治。警方日前應死者家屬律師要求，公開警員身上的隨身攝錄機片段，發現少女中槍後已馬上呼救，反覆表示自己無法呼吸，但警員仍先上手銬才查看其傷勢，警方正調查事件。少女爸爸透露，女兒患有抑鬱症，事發時正開車前往買抗抑鬱藥。

美國警方交出警員隨身攝錄機片段，見到警員舉槍指向少女。（隨身攝錄機片段截圖）

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美國警方發現少女舉的只是一把仿真槍。（FullertonPD PIO）

事件發生於7月5日，一名叫威廉斯（Hannah Williams）的少女駕駛一輛私家車在南加州高速公路行駕時，與一輛警車擦撞。據加州富勒頓（Fullerton）警方說法，開槍警員正接送警犬前往看獸醫，留意到威廉斯可能超速想截停，但威廉斯當時「有意撞向警車」，更試圖逆線掉頭。

從日前公開的片段可見，警察下車後走向威廉斯的車，發現她舉「槍」，馬上開槍制服，連開多槍擊中她的胸和腿，打光子彈才停止。威廉斯倒地後不停呼救，但警員左看右看再走近，馬上扣上手銬，這時威廉斯指自己無法呼吸，胸口很痛苦。警員隨後試圖為她急救，但她還是傷重死亡。



警方從威廉斯身邊找到槍械，發現只是一把仿真玩具槍，警方發現人認為，該槍仿真度很高，「幾乎無法區分」。而威廉斯的爸爸在女兒出事後曾報警尋女，稱女兒在接受抑鬱症治療，擔心她會傷害自己，當時並不知道女兒被擊斃，以為她是在買抗抑鬱藥時失蹤。

少女的家人傷心不已，不敢翻看事發片段。(「Hannah Williams」fb圖片)

代表死者一家的律師稱，威廉斯沒有使用武器的紀錄，也沒有吸毒、酗酒問題，由於威廉斯家人無勇氣查看警方的影片，他已代為觀看，但他質疑威廉斯中槍後，已經不是威脅，但警員竟選擇先上手銬而不優先提供救援。而且，警員在未進行口頭警告前就使用致命武力，可能違反執法程序。影片開首30秒沒有錄音，律師認為難以判斷警方有沒有發出口頭警告，惟警方稱沒有聲音是技術問題所致，警員隨身攝錄機有「30秒緩衝時間」，其間無法錄音。

律師承認威廉斯正使用「實習駕照」，應由一名21歲以上、持有駕照人士陪伴，但她當天是單獨上路。富勒頓警察局長指，這宗案件仍在調查。

（綜合）