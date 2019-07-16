長期單身最「短命」？　美國60年研究證實最多短命17年！

unsplash@jakemelara

開罐
撰文：
最後更新日期：

單身的缺點現在又多了一個！雖然有越來越多人認為，單身的生活能夠保有個人自由運用的時間，並且享受輕鬆愜意的獨處日子，但除了這些優點之外，長久以來的單身生活卻可能帶來意想不到的危害。根據國外的研究指出，單身恐怕會讓你的壽命減少，調查結果顯示「單身者比結婚者最多少活17年」。

根據這份《美國流行病學雜誌》的研究調查，透過追蹤長達60年的時間，分析多達5億名的受試對象，進行90項相關的研究進行分析。分析結果發現，單身女性比已婚女性的壽命，平均減少了7至15年；單身男性比起結婚男性的壽命，平均則減少了8至17年，特別是在30至39歲的族群，單身者的死亡風險是已婚者的128%。

單身男性比起結婚男性的壽命，平均則減少了8至17年。（Upslash@priscilladupreez）

負責此研究的教授大衛羅爾斯（David Roelf）解釋，單身者的壽命之所以比擁有伴侶的人更短，原因在於「周圍支持」的影響，這邊的周為支持包含家庭支持、社會支持等等。擁有另一半的已婚者，夫妻日常生活中，會互相督促健康飲食、身體狀況，當身體不適也能夠相互照顧，或是立刻協助就醫，因此讓婚後生活較單身者來的更健康，反之，單身者因為缺乏人的關心，自然容易出現身體健康的警訊。

哪5個星座總說一切隨緣？佛系生活九大特質　天秤座只是第二名！
【街頭邱比特】神父化身邱比特　意大利教堂助單身人士覓真愛
【天海佑希】再次被問為何單身　女王霸氣KO：我對結婚沒興趣！
40歲陳喬恩戲劇女王單身快樂　北上發展錯過愛情：懂自愛更幸福
日本餐廳貼心設「一人卡位」　專為單身狗配備WiFi、插頭消磨時間
【單身萬歲】已婚比單身更悲傷及短命？研究：單身女生最快樂！

延伸閱讀：

年收破百月還30K房貸算鬆嗎？他上網發問遭人一句點破！

鮮人月薪7萬想租台北2萬房被友笑「白癡」　網諷：很便宜了

誰說一定要買房？她與老公租屋18年…現況讓網友全羨炸

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。