【沙田遊行】新城市混戰　逃難爸爸fb報平安：感謝警方和記者幫助

周日（7日14日）沙田區反修訂《逃犯條例》大遊行後，警民在新城巿廣場爆發激烈衝突，其中一名藍衣爸爸帶同年3名幼女兒在猶如戰場的商場中逃走，照片在網上廣傳。這名逃難爸爸及後平安離開，他其後在facebook報平安，又並感謝在驚險一刻獲警方及記者的幫助，終於順利返回酒店，女兒亦無礙。事主稱這次讓女兒上了一課，明白暴力未能解決問題，但直言這種經歷不願與家人再遇上，但稱會再來香港。

警方周日到新城市廣場搜捕示威者引發激烈衝突，與女兒身處商場的逃難爸爸，急急逃跑。（資料圖片）

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這名逃難爸爸現居蘇格蘭，在當地經營教車學校，他與妻子和3名女兒近日來港，卻在新城市廣場遇到警民衝突，當晚不少傳媒都拍到他與女兒們在中庭逃難的驚險一刻。事發時樓上有人投擲雜物，有持盾牌警員在父女旁邊，及後另有照片顯示，一名男記者牽着男子的手，着他們一家離開。

逃難爸爸事後在fb向朋友報平安，感謝家人和朋友們的問候和關心，肯定地稱不願與家人再遇上同樣的經歷，又特別感謝在當時協助他們一家平安離開返回酒店的警方和記者。

逃難爸爸指女兒們雖遇上這意料不到的事件，但情緒和身體情況都沒問題，反而因而上了寶貴的一課，明白暴力未能解決問題，又指其一家旅行不會受事件影響，下一站將轉到日本，未來也會再回來香港。

警方周日殺入新城市廣場搜捕示威者，其後發生混戰，一度情況混亂。

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