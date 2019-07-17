台家庭遊牧場請櫃台小姐幫手影合照　遠鏡完美　「近鏡」笑爆網民

一家人出遊總會想拍幾張合照留下美好回憶。不過台灣一名男網友在爆怨公社PO文表示，帶全家到竹南四方牧場遊玩，請櫃檯小姐幫忙拍照，「照一張遠的跟一張近的」，誰知……

遠照完美，但近照竟然……（點圖放大看結果）↓↓↓

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網民：確實是一張近照

櫃檯小姐真的是拍一張近照，哪裡有問題？有網友認為，是原PO一家站太遠啦，這樣拍近照的話，後方目標要入鏡會很困難。網民留言：

「人家照你的要求了。」

「真的一張近一張遠啊！」

「可能以為你是要一張半身照，一張全身照！」

「人站太遠了XD」

「你們要往前站人才會大隻啊！不然呢？」

「教你一個方法，下次跟大目標拍照，不要站在目標下，要向前站，這樣拍起來，人跟目標都會很清楚。」

好員工不加薪嗎？

仔細一看，不論是遠照還是近照，牧場招牌都是拍得又大又清楚！這樣優秀的員工，老闆一定要幫她加薪！（點圖瀏覽其他精警留言）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

本編出遊也是很喜歡請人幫忙拍照，所以完全可以懂原PO的點。不過呢，拍照技巧這種事，除了需要一點天份外，最重要的就是多拍多看！原PO就不要生氣了……誰叫你們也不往前站！

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