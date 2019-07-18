食半自助餐留主菜打包被拒　師奶忽然環保：你浪費食物我寫上網

環保是大勢所趨，不少餐廳都容許客人「打包」食物避免浪費，但這絕非貪小便宜的藉口。有餐廳侍應分享，有中年女食客食半自助餐時竟想外賣主菜，他表明餐廳規定不能帶走自助餐食物時，對方突以環保作擋箭牌，怒斥：「你公司唔可以咁唔環保……知唔知世界上幾多人捱餓？」侍應一個提議，即KO對方， 把口再環保一講錢即縮沙。

有任職侍應的網民分享有食客光顧自助餐時想打包被拒，便突然以「環保」為由怒罵侍應。（資料圖片）

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有餐廳侍應早前投稿至fb專頁「西客之道」分享工作點滴，稱公司走低價位路線，提供半自助餐，客人選擇一款主菜便可無限享用湯、沙律及甜品。侍應指有日一名中年女子用餐期間「食唔落」主菜要求「打包」，他即向對方解釋指主菜屬自助餐食物，公司規定不能帶走。

女子聞言大感不滿，並「忽然環保」，怒斥：「你公司唔可以咁唔環保做成浪費，你知唔知世界上幾多人捱餓？你公司條規矩好唔make sense（合理），你唔幫我打包，我就上網投訴你公司浪費食物，唔好幫襯你間公司。」

樓主見怪不怪，緩緩向對方提出「一人退一步」的建議，反建議女子可「畀多位純享用buffet（不含主菜）價錢」便可帶走主菜：「可以打包不浪費之餘，我又可以保障到餐廳嘅利益，達至雙贏，好嗎？」女子沒有想過侍應有此一着，「當場無聲出，到埋單走人主菜都係無食過」，令樓主不禁想：「原來環保主義會向金錢屈服，你嘅道德高地都幾高吓。」

網民看過帖文都大讚侍應「好波」，指該女食客才是不環保的人，「食唔哂主菜先唔環保」，「佢完全中伏，估唔到已經有行家做咗佢想做的事」。亦有人批評她以環保作為貪小便宜的藉口，「又要貪又要搲着數，Cheap精」。

（fb專頁「西客之道」）