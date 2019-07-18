外傭疑掛住行街　輪椅婆婆店外等候　目擊網民：點可以咁對老人家

不少本港家庭都會聘請外傭照顧長者或小孩，惟外傭的表現各有不同，部分或令僱主相當頭痛。有網民日前就於一商場見到令人心酸又憤怒的一幕，稱見到一名坐輪椅的婆婆獨自於店舖門外，而照顧她的外傭則施施然逐間店舖閒逛，令她非常擔心婆婆的狀況：「真係唔知之前佢shopping咗幾耐，幾時先畀婆婆返屋企休息」。

有網民日前於一商場見到一名外傭將坐輪椅的婆婆留於店舖外，自己則進店「睇衫」。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該網民昨日於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱本周一（15日）晚上約7時半，於黃大仙中心的一時裝店外，見到一名坐輪椅的婆婆獨自留於店外，「婆婆年紀好大，個樣好攰咁，佢身邊無任何照顧者」。樓主擔心之下留在現場觀察，望到時裝店內有一名外傭正在「睇衫」，懷疑她是婆婆的照顧者，「因為如果係親人，唔會掉低老人家響門口，然後自己去shopping嘅」。

後來該名外傭從店內走出推出婆婆，證實她就是照顧婆婆的人，樓主見狀非常憤怒，認為對方未有盡工作責任，「我有望住姐姐，佢知我望佢仲眼超超」。後來該名外傭更再次將婆婆推至另一店舖的門外，若無其事般入內購物，而樓主只能拍下當時情況，暗暗為婆婆擔心：「真係唔知之前佢shopping咗幾耐，幾時先畀婆婆返屋企休息？」

樓主稱，貼出相片的目的是希望讓婆婆的家人得知事件，「唔想婆婆俾人蝦，婆婆年紀大，如果突然唔舒服，姐姐又走咗去睇衫，後果可以好嚴重」。她又說，當時錯想叫外傭照顧好婆婆，惟猶豫之際，「姐姐睇完衫出來，我望實佢，佢都照入第二間睇衫，嗰下我最火」。

樓主稱見到婆婆獨留店外感到心酸又憤怒，直斥：「點解可以咁對老人家？」（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」截圖）

不少網民看過相片都大感憤怒，直指涉事外傭擅離職守，「工作期間，唔應該做自己嘢，仲有帶住年老虛弱嘅婆婆，係唔應該囉」、「見到就火滾」、「我覺得佢偷懶又好僱主叫佢買嘢又好，重點係要推埋個老人家入去一起睇囉！」。亦有網民認為不應過分武斷，「張相環境係商場嚟，又唔係街邊，唔會有乜危險姐姐睇下衫我覺得接受到」，「可能姐姐已事先問准咗婆婆or僱主之類，巧難講喔」。

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）