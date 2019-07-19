患痔瘡17年拒就醫　大馬中年漢如廁後暴斃　現場遺大灘帶血糞便

馬來西亞登嘉樓州（Terengganu）一名年約50歲男子患痔瘡達17年，但一直沒有去看醫生接受治療，周三（17日）他上完廁所後暴斃在一輛小型貨車內，司機位的一側路邊遺有排泄物和血跡。

警方表示，死者魯斯蘭（Ruslan Mohammad）是在其家族擁有的木材工廠工作，當日他的遺體由一名親戚發現。當局正蒐集各種現場證據進行化驗，並會解剖魯斯蘭的遺體。

警司德里（Zulkifli Mat Deris）指出，魯斯蘭被發現時身上只披着一條毛巾，推測他應該是剛從工廠的廁所出來，「之後他似乎馬上回到車內，該輛貨車是屬於他的妻子，當時就停泊在廁所附近；估計魯斯蘭去完廁所後直腸開始流血，不久便失去意識，而在廁所及司機位的門邊均遺有他的血跡」。

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長期忍受疼痛與不適

家人透露，魯斯蘭17年前患了慢性痔瘡，但一直都沒有接受治療，長期忍受痔瘡帶來的疼痛與不適，今年5月開始他的健康每況愈下，不但雙眼發黃，而且有時不斷咳嗽及呼吸困難。

根據驗屍報告，法醫證實魯斯蘭是因為腸出血死亡，身上沒有任何遭暴力對待而留下的傷勢，因此警方已排除謀殺的可能，並判斷他是猝死。