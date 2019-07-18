阿仔間房一地紙巾！台媽晴天霹靂　網民競猜原因：嚴重鼻敏感？

很多男生的床邊都會有一包衛生紙，用途當然非常多。一名媽媽就在爆廢公社PO出一張照片，只見兒子房間的地板上有一大團用過的衛生紙，讓她忍不住驚呼「兒子你晚上是都在幹嘛呀！」貼文一出立刻引發網友熱議。

一名媽媽就在爆廢公社PO出一張照片，只見兒子房間的地板上有一大團用過的衛生紙，讓她忍不住驚呼「兒子你晚上是都在幹嘛呀！」（Facebook@爆廢公社）

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這可不好說啊

不少人表示，這一看就是「DIY」，身為男人這是很正常的行為，媽媽不要大驚小怪（即睇網民留言▼）

失戀or追劇

會不會兒子只是失戀大哭一場？還是昨晚看了什麼催淚戲劇QAQ（即睇網民留言▼）

是不是打翻飲料？

還有眼利網友發現，兒子床邊擺了一瓶飲料，大概是被打翻了吧.....（即睇網民留言▼）

鼻子過敏難受

不過也有網友認為，鼻子嚴重過敏時，一天用掉這麼多衛生紙不為過.....真的很痛苦（即睇網民留言▼）

衛生紙用量這麼大.....兒子到底做了什麼事？？是說～床邊明明就有垃圾桶（雖然有點小）但應該還是要養成衛生紙丟垃圾桶的好習慣RRR～不然任誰看到這一大團都會嚇到吧

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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