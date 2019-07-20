任達華病歷曝光　網民憂無私隱　郭富城車牌、范冰冰護照曾被公開

藝人任達華今晨於中山出席商業活動時，遭一名男子衝上台以刀襲擊，腹部流血受傷，他事後由保安陪同離開送院治療，做完手術後情況穩定。事件發生後數小時，網絡已瘋傳其入院照及個人病歷，不少香港網民批評內地醫護人員毫無專業操守，隨意公開病人私隱。 事實上，不少藝人過往曾於內地被揭個人私隱，明星入醫院、住酒店、換車牌時都曾中招，范冰冰遊日時亦懷疑被中國籍酒店員工偷拍護照資料，有不法分子更以出售藝人資料圖利，發展明碼實價的產業鏈，在網上出售明星行蹤、微信、手機號，甚至身份證及住址等個人資料，嚴重侵犯私隱，以下為部分中招藝人例子。

網上流傳任達華於醫院內檢查的照片。（網上圖片）

1. 任達華

任達華今晨遇襲一事引起社會關注，事件發生後數小時，微信已瘋傳多張相片，疑為他入院進行檢查的情況，其中更有一幅醫院電腦螢幕的相片，顯示疑為任達華入院紀錄。相中資料顯示，任達華接受全腹部電腦掃描，而其情況並不危急。

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周柏豪的護照資料去年遭內地酒店職員拍下並發送至朋友圈。（周柏豪ig圖片）

2. 周柏豪

周柏豪去年尾曾於instagram發文，稱自己到江門舉辦演唱會期間，下塌酒店的員工拍下其入住資料，並將相片發送至朋友圈。由於入住記錄中包括周柏豪的證件資料，其護照號碼等個人私隱一併被公開，令他非常擔心，直指「有些事不能拍，也不能分享」，同時提醒粉絲「你有權利分享你的見聞、你的喜愛，但不是別人的私人資料，請尊重，請再正視」。

郭富城的證件相及駕駛執照相片去年遭內地商家用作商業宣傳。（網上圖片）

3. 郭富城

天王郭富城去年5月亦曾爆出內地證件相遭公開的事件。事緣郭富城曾於內地參加安全教育課程及換領內地駕駛執照，期間亦曾與在車廂粉絲合照，詎料該合照連同其證件相及駕駛執照相片，遭內地商家用作商業宣傳，訛稱郭富城於當地投資，企圖製造「明星效應」。事後郭富城經理人小美曾向表示對事件感到「很不快及不滿」，直指相關人士「絕對是侵犯其私隱！網上胡亂的報道，全是一些渾水摸魚之徒缺德的創作」。

內地藝人范冰冰於2015年與前男友李晨遊日本，懷疑被3名日籍及1名中國籍酒店員工入房打掃期間偷拍護照，二人證件資料在網上廣泛流傳。（網上圖片）

4. 范冰冰

范冰冰於2015年與前男友李晨遊日本，有網民自稱拾到二人護照，其證件及入住酒店記錄的照片在網上廣泛流傳，范冰冰工作室事後發聲明及報警求助，強調二人並未丟失護照，翻查閉路電視後發現，懷疑3名日籍及1名中國籍酒店員工進入經理人房間打掃時偷拍證件。

宋仲基2016年到廣州舉行粉絲見面會時，遭瘋狂粉絲拍到其護照的相片。（網上圖片）

5. 宋仲基



韓國男星宋仲基亦曾遭狂迷公開個人資料。早於2016年，宋仲基到廣州舉行粉絲見面會時，有瘋狂粉絲到其下塌酒店打算「野生捕獲」他，拍下其戴上cap帽及口罩的全黑打扮，更拍到其護照的相片，連護照內的個人資料亦清晰可見。事後宋仲基的粉絲自發與涉事網民聯絡，要求對方刪除相片；而宋的經理人公司BLOSSOM娛樂亦表示，「公司也十分相信中國的粉絲們，希望宋仲基的個人資訊應該不會洩露太多」。

不少中外藝人都曾被公開證件相：

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事實上，藝人的個人資料於內地網絡遭洩露已非新奇事，更有不法分子發展出明星私隱販售產業鏈。不少知名藝人的個人私隱均按照內容類別被明碼標價，少則數十元（人民幣．下同），多則上百元，一般人可輕鬆從賣家手中買到。內地知名相聲經紀公司「德雲社」今年初就曾發聲明，投訴旗下藝人的私隱長期遭人散布，且已成為買賣商品，嚴重威脅個人安全。

有賣家受訪時曾稱可提供不同的明星資料，由簡單的通告、行程或航班資料，至牽涉個人私隱的證件相、微信、QQ、手機號碼及身份證號碼亦有，如要「打包」一次過購買更可獲折扣，更揚言「絕對可以放心資訊的準確性」。

（綜合）