元朗周日晚上（22日）大批白衫人士衝到元朗西鐵站襲擊手無寸鐵途人，其中疑似懷孕的白裙女倒地照片觸動網民，惟她是否真大肚一度似是而非，醫管局指未收孕婦個案更引來反彈，其中立法會議員蔣麗芸昨早（23日）fb斥網民未搞清楚就指人大肚是對女士不尊重，沒料即晚被打臉，事主不堪被指扮大肚現身受訪，解釋因未足懷孕3個月才沒高調。網民隨即反攻，在蔣麗芸fb瘋狂留言，「Ann姐又炒車」、「你沒搞清楚人家懷孕就說人沒大肚才是不尊重」，要求她向事主致歉。

蔣麗芸的帖文轟網民不尊重，沒料一天未過卻即炒車，網民確認事主真懷孕後即瘋狂留言。（網頁截圖）

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周日晚上（22日）元朗出現大批身穿白衫的不明人士，在元朗區多地流連，更持藤條鐵通胡亂打人，元朗港鐵站更是重點戰場，手無寸鐵的途人突然被襲，雖有人報警惟警方遲遲未現身，有白衫暴徒甚至衝上月台，殺入車廂亂向乘客施暴，受傷者眾，當中一名疑似懷孕的白衣女子倒地，網片流傳已倒地的她，在醫護幫助時哭訴突然被打，網民怒斥打人者無人性，極度擔心其胎兒安全。

其後一度傳出流產消息，引來恐慌，傳媒追查後醫管局指未收到孕婦送院個案，惟又傳當時有醫護確認她真的懷孕，一時間真假大肚之事令人混亂，部分人相信其懷孕僅誤傳，甚至衍生陰謀論斥抹黑指是「惡毒的騙局」。蔣麗芸亦在fb發帖，指「謠言止於智者」，又稱「她沒有流產，因為她不是孕婦。網民未搞清楚事實，便指人家是大肚，這是對女士的不尊重。」

網傳疑似懷孕白裙事主被襲至倒地的過程！

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周日「元朗黑衣」的西鐵站，究竟有幾恐怖！

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沒料事主即晚現身受訪，指本因懷孕未足3個月而沒有通知醫院，其後到診所確認胎兒平安，又指網上言論太過份才決定對外說明情況。一時間假大肚又變回真懷孕，不少網民即衝到其fb留言，至今午累計有近8000個留言，直指她真不是智者，經常是非不分又愛跟車太貼，很多人引用早年其黨友曾鈺成任立法會主席時向她說的金句「「蔣麗芸議員，我建議你考慮少啲講啲冇乜用嘅說話」作為回應。

有人用其句式反擊，認為她未搞清楚就說別人不是大肚，才是不尊重，亦有網民重申問題不在事主是否大肚，「唔係孕婦就打得？」、「普通市場喺元朗畀人打係應該？」，並要求她向事主致歉。