見紋身哥出現　台小孩問：為什麼叔叔在身上畫畫？　媽媽一句化解

俗話說凡事都有一體兩面，面對小孩子純真的童言童語，有時候聽了覺得好可愛，但在某些情況卻會引來莫大的危機啊！有位媽媽就提到自己某天載兒子出門，等紅燈時旁邊剛好停了一個身材高壯、且全身充滿刺青的大哥，但兒子哪壺不開提哪壺，馬上白目童言童語就開始發動了，只見兒子伸出條狀甜不辣一般的短肥手指指着大哥，並發表了感想：

媽媽，那個叔叔身上有好漂亮的畫畫喔！

這時原PO跟大家一樣，心裏已經開始狂冒汗，旁邊的路人更是只能用充滿關愛的眼神望過來又秒轉回原位，說時遲那時快，原PO兒子冷不防再補一槍：

為甚麼叔叔要在身上畫畫？我也想畫！

有位台媽某天載兒子出門，等紅燈時旁邊剛好停了一個全身充滿刺青的大哥。（聯合報系提供）

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想必度日如年94這樣的感覺～讓原PO忍不住在內心大喊「這紅燈才60秒，我他媽覺得像60小時😭！」但仍然耐着性子回應兒子：「可以啊，以後你長大了也能像叔叔一樣把漂亮的畫畫在身上，可是會很痛喔！要勇敢的人才能這樣畫圖餒！」

聽到答案後，原PO表示兒子到綠燈前都用極度充滿崇拜的眼神看着刺青大哥，而幸好對方也始終給予親切微笑，並在騎走時跟兒子說再見，雖然最後沒發生任何大事，但整場奇遇嚇得他驚魂未定，回家趕緊與大家分享這則趣事

真的是好～～驚險啊

很多人都替原PO鬆了一口氣，對於孩子的童言童語，幸好陌生人不計較，不然真的就回不了家了啊…（即睇網民留言▼）

媽媽機智滿分，掌聲鼓勵鼓勵👏（即睇網民留言▼）

話說沒有比較就沒有傷害，不過一比之下才知道，原來家家都有顆未爆彈，一不小心就見不到明天太陽了呢ˊ_>ˋ（即睇網民留言▼）

+ 2

看來各位爸媽都是在一陣危機的夾殺中努力生存下來的啊…只能說小孩就是比較沒心機，所以才會想說甚麼就說甚麼，但建議大家還是可以培養孩子「察言觀色」的能力，百利而無一害啊～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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