送樓兼包養生活費　工程師付出所有換來女友背叛：分手還是溝通？

兩個人在一起，互相遷就固然重要，但坦白才是維繫感情的最重要一環。有任職電子工程師的台男早前發文訴苦，稱為了讓女友有安全感，不但將購入的單位寫上女友姓名，更負責對方全部生活費。他稱讚女友「各方面都好」，唯獨有一樣缺點，就是「是改不掉跟男生曖昧」，發現跟對方交往3年來，至少曾跟5個男人曖昧，感到非常委屈及憤怒，同時又不捨女友，故向網民求意見：「該分手還是再溝通？」

任職電子工程師的台男發文訴苦，稱為女友付出所有仍遭對方背叛，不知應否分手。（示意圖／資料圖片）

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該名台男早前於facebook專頁「靠北女友」發文，自稱任職電子程式工程師，是個很無聊的人，「每天最開心的事情就是寫程式，只要可以寫程式我就滿足」。他說與年輕8年的女友已交往3年，平日只要工作不忙碌，兩人都會像一般情侶一樣，到不同地方消遣及出國旅遊，他亦會負責所有花費，女友從不需要擔心。

工程師稱讚女友各方面都好，性格善良、天真又單純，不過卻有一個缺點，「就是改不掉跟男生曖昧」。他稱女友交往以來「跟男人曖昧從未中斷過，前前後後4、5個」，令兩人3年來多次吵架，甚至鬧分手，但他每次都不忍心放棄感情。

多次經歷背叛後，工程師仍不捨女友，遂發文向網民求意見。（示意圖／資料圖片）

工程師續指，自己「從未對她有過要求」，沒有埋怨女友不工作，「瑜珈課健身房都報名她想去就去，不想搭交通工具就叫搭計程車，懶得出門吃飯就叫外送」，更「隨時保持十萬現金（約2.5萬港元）在客廳，花完就補」，又為對方繳付信用卡及學貸，甚至將一個單位改為女友名下，只為給她安全感。

帖文引起不少網民熱議：

不過女友卻沒有因而安定下來，反而覺得跟他生活太安穩無聊，於是放肆地追求「刺激還有被追求的感覺」，甚至認為他能包容一切，「趕走一個又來一個，常常幾個月沒動靜以為穩定了，但事後爆發事件時才知道從未間斷過」。

工程師說，看過女友與其他男生的訊息紀錄，「幾乎就是情侶愛來愛去的對話，看到真的讓人抓狂！」，近日更發現女友又有不妥，原來半年來對方每日均與另一男生曖昧。經歷過多次背叛，他忍無可忍，心碎發文向網民求救：「想請問是我太無趣了嗎？該分手還是再溝通？」

網民得知情況紛紛留言安慰，建議工程師及早「斬纜」，「你想安定，她想玩，就當錯的時間遇到吧，你的條件應該不用執着這一個」，「善良天真單純，還有曖昧，是無法放一起的，是你把她想的太好」。亦有網民抵死留言，笑指「你把她的金錢來源斷了，你就知道她是不是真的愛你了」，「來養我吧，我更單純天真，更重要的是，我從不曖昧，選我選我」。

（fb專頁「靠北女友」）