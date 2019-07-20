【空姐長毛】工會前主席關笑華憶港督府前請願　被彭定康完全漠視

談及罷工，不少人即時想起空中服務員的罷工潮，其中國泰航空的工會歷年來多次罷工爭取權益，最終令到資方改善勞工待遇。有「空姐長毛」之稱的國泰工會前主席關笑華（Becky）在自傳《空姐長毛》中憶述，國泰工會在1993年寒冷的大年三十，集體到港督府門外請願，冀時任港督彭定康介入工潮，協助他們與資方談判。 Becky指當天見到彭定康乘車離開港督府往外遊度歲，她和大家拼命撲前，向車子大聲叫喊，請求彭定康介入工潮，可惜行動被漠視，「彭定康只是雙眼向前直望，完全沒有瞥我們一眼」。當時國泰工會仍是罷工新手，面對眼前狀況一籌莫展，幸獲李柱銘和李卓人伸出援手，李柱銘取得勞工處所提供的報告後，決定在立法會會議中加入國泰的罷工議題，要求政府介入工潮，最終設立監察會，確保資方不會秋後算帳及同意三點要求，工潮正式落幕。

國泰工會在1993年的大年三十發起港督府外請願，冀時任港督彭定康能協助他們與資方談判。（紅出版社提供）

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以下是《空姐長毛》的內容節錄：

一九九三年一月二十二日（年三十），彭定康外遊度歲，乘車離開港督府時，我們拼命撲前，圍著車子，大聲叫喊，請他介入工潮。我搶到車側，用盡肺容量大叫，但彭定康只是雙眼向前直望，完全沒有瞥我們一眼。他的樣子，到現在我仍記得清清楚楚！

雖然被港督府主人漠視，但我們不減激情，輪流在港督府門口抗議，高聲歌唱，不論是吃是睡，都在街上進行。李卓人和職工盟成員教導我們如何更有效組織示威，輔助我們製作各種示威用具等。

港督府附近的聖約瑟堂和聖母無原罪主教座堂也予以援助，開放給我們進去休息取暖，亦安排了神父為我們望彌撒。還有市民送來飯盒和飲品，為我們打氣，感激之情，至今仍在心間。

關笑華指，時任港督彭定康當時未有理會他們的請願，形容對方「完全沒有瞥我們一眼」。（彭定康示意圖，Getty Image／視覺中國）

一九九三年一月二十五日（年初三）晚，警方以次日不少公司開工大吉、人多車多為由，趕我們到中區政府合署前門處（政府總部舊址）。當晚職工盟的李卓人到機場接完成新春外遊的李柱銘到來。李柱銘驚見我們被迫遷至不為人注目的地方，感到心痛和生氣，假如我們繼續留在港督府門口抗議，結果肯定不一樣，可能我們成為佔中的先驅！

李柱銘質疑勞工處處理事件不力，承諾翌日會見勞工處處長。年初四那天，和勞工處處長見面，問為何不協助處理這次工潮，卻獲回覆已有罷工者復工，相信工潮很快結束，氣得李柱銘拍桌大罵，請勞工處提供報告，解釋不將事件升級的原因。

之後，勞工處決定跟國泰和FAU開會，商討如何解決工潮。

後來工潮結束後，我不時相約FAU幹事見面，討論罷工期間的點點滴滴，才從莊靜琳口中得悉一件驚人事件：三方會談中途休會時，莊靜琳到FAU辦公室收取傳真（那時每天都有很多傳真從世界各地發過來，支持工潮，FAU幹事們往往在示威現場讀出傳真內容，讓我們知道我們並不孤單）。怎料她剛踏進辦公室，竟看見FAU兩位發言人Rachel和Silvia在發傳真。Silvia並非FAU 幹事，出現在該處已不合理，何況使用器材？Rachel又竟會容許？分明有問題！莊靜琳馬上衝過去，伸手搶傳真。Rachel急叫Silvia避開，但莊靜琳快一步，搶到傳真，更看到內容是寫給國泰管理層的，表示明天會帶領罷工者復工，由Rachel代表FAU簽署。換言之，兩位發言人變節。不過當時莊靜琳怕影響在場罷工同事的情緒太甚，忍著不說。

當天晚上David Ngan回來，上台表示三方會談未有突破，請大家堅持，千萬不要氣餒。雖然軍心有些不穩，但大家互相鼓勵，振奮士氣，氣氛總算穩定下來。

時任立法局議會李柱銘後來介入國泰工潮，質疑勞工處處理事件不力。（李柱銘示意圖，資料圖片／盧翊銘攝）

可是變故迭生。在李卓人的提議和協助下，有一天，我們分批乘坐FAU預訂的巴士去灣仔修頓球場集會示威，正在聖母無原罪主教座堂等候巴士時，David Ngan助手Andy突然上台，大致激動地說：

「FAU要易將，David Ngan已不適合擔任主席！請大家改選我做主席，我會帶領大家復工！ 大家不要去修頓球場了，假如大家再跟隨David Ngan，只會一起犧牲！」

當時David Ngan在修頓球場，未能親睹這一幕。大家大怒，大呼豈有臨陣換將之理？而且Andy一向忠心，怎會演出這一齣？大家大叫：「We want David! We want David!」情況又是一片混亂。Andy見無人願意聽從他，竟然哭起來。

有人打電話給David Ngan，說Andy在哭，請他回來。David Ngan趕回來，果見Andy流淚， 以為他只是壓力太大，身心俱疲，輕拍Andy膊頭，說：「Andy，辛苦你了，先回家休息吧。」Andy一向是David Ngan非常信任的人，大家不敢告知Andy變節一事，怕影響David Ngan心情太甚。大家陸續出發去修頓球場，出席集會。

David Ngan本來委派我擔任中文發言人，但我未試過面對傳媒，害怕說錯甚麼話，便改由曾做輔警、有膽量的Lillian負責。我們向記者訴說苦況，並在修頓球場示威，才回去中區政府合署，繼續「瞓街」。

國泰工會積極為員工爭取權益，經常參加不同集會表達意見。（紅出版社提供）

至於Andy當然沒再出現在罷工浪潮中，有人查找國泰的航班和機組服務員資料，得知Andy 已在飛往溫哥華的航班上服務。我本來仍未相信Andy背叛David Ngan和FAU，致電溫哥華的朋友代為查核，結果證實Andy已入住國泰安排機組人員住宿的酒店。我和其他人都隱瞞David Ngan，直到後來大罷工完結，David Ngan才獲悉Andy變節。

罷工日子越來越久，仍有大約一千一百人在中區政府合署靜坐。李柱銘取得勞工處所提供的報告，認為必須將事件升級，才能解決問題，決定在立法會會議中加入我們的罷工議題，要政府干預。

星期三，立法局進行會議，我到立法局公眾席旁聽，是人生第一次體驗。李柱銘引用勞工處報告，論述他認為政府應該介入國泰工潮的原因。經過投票後，立法局通過議案，由政府干預工潮，並設立監察會（Watch Dog Committee），確保國泰不會秋後算帳。

國泰工潮結束後，關笑華始獲悉之前工會多位主要幹事變節的內情。（紅出版社提供）

最終，國泰同意FAU發動罷工時的三點要求。一九九三年一月二十九日，持續十七天的工潮正式結束。

李柱銘和李卓人在這次罷工事件上為FAU提供很多幫助，所以我們視他們為「守護天使」（guardian angels）。事實上，我們這群空中服務員都是罷工新手，在港督府示威之初，若不是李卓人和職工盟成員提供協助，可能會出現無數混亂情況。後來工潮持續，我們已借助了傳媒，公眾已向我們表達了同情，除了持續罷工的行動和信念，我們沒有其他籌碼。假如國泰堅持不理我們，我們也沒辦法。幸得李柱銘將事件提升到立法局會議議程，才可順利解決事件。

書名：《空姐長毛》紅出版 (青森文化)

作者：關笑華 Becky Kwan

國泰空中服務員工會前主席，首次出版自傳，

全方位記述她六十年人生的故事。

出版社：紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。