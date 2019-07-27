台媽超強英文生字筆記　「扶老二」係咩意思？網民：有聲post

學生時代最多人抱怨的事情之一，就是背英文單字。說起背單字，每個人都有自己的習慣，網友日前在爆廢公社公開版上分享，幫媽媽整理資料時，意外發現同事寫給媽媽的英文單字表，獨特的單字記憶方式，笑翻一票網友！

網友日前在報廢公社公開版上分享，幫媽媽整理資料時，意外發現同事寫給媽媽的英文單字表 （Facebook@爆廢公社）

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只見這張單字表裡的英文單字，都用發音相近的中文、閩南語、符號來表達，例如：

One night how much 彎耐好罵去（一晚多少錢） Get out 雞澳（滾） How are you 豪ㄚU（你好嗎） Good morning 舅摸奶（早安） See you tomorrow 西U土馬肉（明天見） Flower 扶老二（花） Good afternoon 古A付凸怒（午安） Girl 個羅（女孩） Young girl 央個羅（年輕女孩）

（即睇網民留言▼）

有網友興奮大呼和自己的讀書方式很像（即睇網民留言▼）

也因為這傳神的發音方式，讓網友們紛紛忍不住跟著複誦，直呼這單字表有魔力啊！（即睇網民留言▼）

更有網友表示，這樣的讀書方法很有用，甚至跪求出書XD（即睇網民留言▼）

但也有眼尖網友發現，這位同事列的單字好像有些不單純？（即睇網民留言▼）

你也是這樣背單字der嗎？看完小編也笑翻了，只能說面對不熟悉的語言，大家無不各出奇招，才能夠加深印象，把艱深的單字變簡單啊～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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