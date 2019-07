台媽超強英文生字筆記　「扶老二」係咩意思？網民：有聲post

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

只見這張單字表裡的英文單字,都用發音相近的中文、閩南語、符號來表達,例如:

One night how much 彎耐好罵去(一晚多少錢)

Get out 雞澳(滾)

How are you 豪ㄚU(你好嗎)

Good morning 舅摸奶(早安)

See you tomorrow 西U土馬肉(明天見)

Flower 扶老二(花)

Good afternoon 古A付凸怒(午安)

Girl 個羅(女孩)

Young girl 央個羅(年輕女孩)