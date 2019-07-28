台交警埋伏影快相　被笑似超pro攝影師　網民：相片超貴卻焗找數

現在台灣馬路上除了設置「快相機」拍攝超速車輛外，有些路段仍然會派警察帶著相機到現場拍下違規的民眾。而近日有網友在爆笑公社Po出一張相，畫面中兩位警察正為了取締違規的車輛正在認真工作，不過這姿勢…會不會太過專業了？

近日有網友在爆笑公社上傳一張照片，畫面中兩位警察正為了取締違規的車輛正在認真工作，不過這姿勢…是不是太過專業了啊？！（Facebook@爆廢公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

原來是攝影師～我還以為是警察呢！（即睇網民留言▼）

網笑爆加碼P圖…簡直毫無違和感A__A（即睇網民留言▼）

這是在拍攝投手球路啦，你沒看旁邊還有一個捕手（Facebook@爆廢公社）

任何素材都可輕鬆消化，因為追焦速度無人能敵（即睇網民留言▼）

資深粉絲親口證實：總會定期被強迫購買

許多資深的「消費者」也跳出來表示，這位攝影師出手的照片不只品質好、甚至連價格也不便宜XDD（即睇網民留言▼）

看來就算照片金額高昂，大家還是很捧場的買單了呢，好啦講點正經的，台灣一直以來各縣市車禍頻傳，肇事原因不外乎都是因為超速或酒駕等等因素，也難怪這群警察們即使大熱天仍然要出外捕捉最美的畫面（誤），若不想常常消費成為VIP的話，還是建議大家按照速限安全駕駛！

延伸閱讀：

老婆車上抓包藍色小褲褲！尪嚇傻「都處理乾淨了啊」 真相萬人笑噴

眾人皆睡我獨醒！全家出遊他曝駕駛辛酸 網暴風同感：爸爸開車日常

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】