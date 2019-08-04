崩壞版比卡超畫作落選　台畫家呻不解　網民爆笑：以為你畫卡比獸

日本《精靈寶可夢》（Pokemon）風靡世界，從8歲到80歲都是粉絲，就算手遊熱潮退卻，也只是不像之前擠到水洩不通，實際上還是有人群聚集在一起抓寶打怪。而卡牌遊戲「寶可夢卡片」更是收集家的最愛，部分稀有、限定的卡片甚至可賣上幾十萬、甚至上千萬台幣。

去年底「寶可夢卡片」為慶祝上市23周年，舉辦了名為「寶可夢的風景」的插畫大賽，要求參賽者從指定的10隻寶可夢中選擇1隻，將他畫入城市或自然的景色之中。結果有位畫家繪製一幅「坐在森林裏的皮卡丘」投稿卻落選，讓他超級不解，上網發問「我的皮卡丘到底哪裏有問題？」

有位畫家繪製一幅「坐在森林裏的皮卡丘」投稿卻落選，讓他超級不解，上網發問「我的皮卡丘到底哪裏有問題？」 ( gomi_kuzu_tarou@twitter )

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這隻皮卡丘是阿嬤養大的嗎？( 睇網民留言▼ )

大大你畫的真的是皮卡丘嗎？( 睇網民留言▼ )

跟原版歡樂明亮的風格比起來，這畫走向有很問題欸( 睇網民留言▼ )

皮神的表情看起來不太尋常…

( gomi_kuzu_tarou@twitter )

網友都認為這隻皮卡丘的表情看起來很奇怪 ( 睇網民留言▼ )

若是單純以藝術眼光來看，本編覺得還滿美噠，有些網友也覺得這隻胖胖皮卡丘「很有藝術感」，簡直「可愛到爆炸」，還有網友表示喜歡，如果做成拼圖會願意購買。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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