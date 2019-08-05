【8.5罷工】恒指中午收市跌777點引網民熱議　類似巧合非首次

修訂《逃犯條例》引發的連串示威活動持續，有網民發起今日「三罷」（罷工、罷課、罷市）及在七區集會，香港多區有道路受阻，港鐵服務受到嚴重影響。特首林鄭月娥今早與問責高官開記者會，其間恒生指數一度輕微反彈，但記者會後跌勢加劇，一度大跌逾800點，中午收巿報跌777點。由於「777」數字與林鄭月娥當選特首時所得的票數一樣，引來網民熱烈討論，有人更稱恒指這種「巧合數字」已非首次出現。

特首林鄭月娥（中）於特首辦見記者。（高仲明攝）

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恒生指數今日開市裂口低開438點，之後指數一路向下至跌超過600點。林鄭月娥於上午10時許召開記者會時，指數一度反彈約100點，但其後跌勢調頭加劇，最低見26086點，大跌832點，中午收市輕微反彈至26140點，跌777點。數字與2017年特首選舉時，林鄭月娥所得票數相同，即時惹起股民和網民哄動。

港股今午收巿報26140.72點，跌777.86點，數字惹網民有不同聯想。（周穎瑤攝）

類似的巧合事件亦非未有發生過，在今年6月4日是六四事件30周年，當日恒指及國指午市分別收報跌89點及64點，合起來剛好是「8964」，同樣引來大量網民關注。而當日重量級中資股騰訊控股於收市時剛好跌6.4元，報327.2元，成交額則是64.64億元，「64」這個數字出現了3次，十分巧合。

今日恒指中午收巿下跌777.86點，有眼的網民指出數字後的兩個小數位是「86」，即網上用語「拜囉」的意思，網民聯想到跟林鄭的政治前途可能有相關意思，笑指「大戶好鍾意喺數字上反映一切」。另外亦有人批評，林鄭月娥召開記者會之後，大市即跌幅加劇，人民幣更跌破7算，認為她的發言未能令香港社會情況降溫。