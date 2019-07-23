【元朗黑夜】元朗業主稱不理政治問樓價升定跌　網民：賣都無人買

買樓上車和樓價從來是香港人最關心的議題之一。發生「元朗黑夜」之後有網民在討論區上發文，說自己持有位於元朗的物業，問事件對樓價「會唔會有影響？」有人笑指現時正常人都不會考慮住元朗。另外有網民發文，稱已經狠下心腸賣樓搬家，因為「元朗經過今晚（21日）已經唔適合人住」，難以安居樂業。

有網民指自己持有元朗物業，問其他人樓價在元朗黑夜的影響之下，樓價會升還是跌。（示意圖，資料圖片）

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香港討論區有網民以「我間元朗樓嘅樓價，會唔會有影響？」為題發文，說自己不理政治眼中只有錢，只想知道他元朗間樓「樓價會升定跌」。不少人都對元朗樓價抱持負面態度，說「正常人都唔會住元朗」、「離晒地，差佬又唔管」，但亦有人突破盲腸，指出即使樓主想賣都未必有人想買。

有網民聲言自己已經決定賣走元朗物業，因為住在該區實在太危險。（示意圖，資料圖片）

而在連登討論區，更有人明言已經決定賣走元朗的住所，該名樓主說自己是普通市民，只是想回家，在21日晚「竟然好似去咗第三世界咁打晒仗」，之後看新聞才知道他住的屋苑幾乎連升降機範圍都被衝擊。

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