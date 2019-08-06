【8.5罷工】大混亂中市民互助　網民分享亂世好人好事

反逃犯條例修訂風波仍未止，昨日（5日）市民發起「全港罷工」，並於金鐘、黃大仙、荃灣、旺角等7區進行集會，大批示威者於各區堵路更爆發警民衝突，警方期間施放大量催淚彈，多區馬路一度頓成戰場。不少市民其後分享在大混亂中不同的好人好事，有同區打工仔一同叫車上班破無車困局，有伯伯停地鐵期間獲陌生人送返家，有生病者獲路人幫助開路。網民大為感動，稱「香港人團結呀」。

1. 趕返工街坊同召車 破無車困局

昨日全港各區交通大混亂，地鐵幾乎全線暫停，有人支持罷工，但亦有人只想如常返工，正當不少打工仔頭痛無車之時，不少網民都指在區內找到街坊一同召車，看到落單者也會問問是否需坐車，就算不認識也無私互助，一同解決無車搭困局。

2. 心臟病伯伯無地鐵唔識返屋企 陌生人陪搭的士返家

有網民指集會完畢後回到港鐵太子站，見到有位伯伯自稱有高血壓和心臟病，剛看完醫生卻得知港鐵不停長沙灣站，即時不懂回家。他遂帶伯伯乘搭的士，期間遇清場突見催淚彈，伯伯嚇到半暈捉住他，他立即帶着伯伯逃離現場，稱曾有一刻擔心伯伯安危，又指幸遇其他好心人一同幫忙，的士司機亦盡力搵路，終成功陪伯伯搭的士回家。網民亦感動讚樓主「好人一世平安」。

網民指於太子遇到身體虛弱的伯伯不懂回家，欲助截的士之際遇警方施放大量催淚彈，於是帶着伯伯逃離現場。（連登討論區圖片）

樓主之後成功截的士陪同伯伯回家，但伯伯仍非常害怕，更全程邊手震邊捉住樓主衣服。（連登討論區圖片）

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網民指昨日下午時分陪同兩老乘搭的士去仁濟醫院，於荃灣大河道遇上示威者早架設的路障，結果示威者於20秒內極速清開路障，讓的士可以順利開車去目的地。（fb圖片）

網民於facebook上載相片，表示自己聯同多位家長自製500個紫菜飯糰，派發給有需要的人，以力表支持「沙田友」，特別是年輕人。（fb圖片）

3. 老人家飛的士去醫院 示威者極速清路障讓路

有網民分享昨午陪同老人家乘搭的士前往仁濟醫院，於荃灣大河道遇上示威者架設的路障，樓主指等了一陣子擔心難以離開，故下車向示威者詢問：「車內有老人家行唔到去仁濟，可唔可以讓讓俾我過？」他指示威者於20秒內清走路障，讓的士可以順利開車去目的地。他目擊過程大讚：「香港人，從來也會講道理。」帖文至今獲3.5萬個讚好。

4. 沙田家長自製紫菜飯糰派街坊

有網民facebook分享相片，指與多位家長自製500個紫菜飯糰，餡料包括蟹柳、餐肉及腸仔，到街上免費派發給有需要的人，以力表支持「沙田友」，特別是年輕人。有吃到的網民讚好味，向有心家長表感謝。

（綜合）

昨日的香港極為混亂，惟市民仍發揮互助精神，衍生不少好人好事。

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