攝記協轟「着記者衫出入示威區過癮」論　林作：自覺無問題非冒犯

前大律師林作一向言論出位，近日他於facebook發表針對記者的曲線抽水post提及「好想着記者衫，喺示威區自出自入，頗為過癮。反正啲記者人數多到一個地步，阻礙警察或示威者都吹佢唔漲」，引起批評。林作事後再次解釋想法仍被狠批不尊重前線記者，「過晒火，抽水都唔係咁抽」。 香港攝影記者協會（HKPPA）凌晨發聲明回應，批評有人變相鼓勵市民以身試法增加現場記者採訪的難度，打擊傳媒公信力，促對方收回言論。對此林作以長文回應，稱仔細反省後認為自己言論「毫無問題」，惟對造成誤會表示歉意，強調對記者「只有尊敬，沒有半點冒犯意思」。

林作上周六於fb發表的言論引起爭議，攝記協凌晨發聲明不點名批評相關言論。（林作fb截圖）

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林作上周六（3日）於facebook發文，疑「抽水」指示威現場有大量記者，曲線稱想着記者衫於現場「自出自入」，更指「反正啲記者人數多到一個地步，阻礙警察或示威者都吹佢唔漲」。他又用前大律師的身份指出，冒警及冒律師同為刑事罪行，「冒記者，隨便。有人話，警察已講：記你老X，但係，可以咁近距離接觸警察而且影咩都得，抵啊」。

林作的惹火言論引起爭議，有人指他曲線抽水，並非有意針對傳媒工作者，但有前線記者對其表態方法感不滿，留言開火批評他不尊重記者專業，「抽水死開啲」，「寫文似唔識字，講嘢似弱智，搏出位都無人理」。林作事後就事件發文，直指「好多人根本冇睇我寫咩，淨係知我講記者，又唔係直線支持，咁就代表我插佢哋啦」，又引述網民看法，期望網民可先了解後判斷。

香港攝影記者協會凌晨就林作的言論發表聲明回應。（攝記協fb截圖）

不過前線記者對林作解釋不太滿意，香港攝影記者協會（HKPPA）凌晨發表聲明，不點名指網上有提及其「想著記者衫示威區自出自入過癮」、「冒認記者無風險」等言論，批評「不盡不實」，變相鼓勵市民以身試法，增加現場記者採訪的難度，並打擊傳媒的公信力，對此表示「極度遺憾」，同時促請有關人仕收回言論。

聲明重申所有記者的記者證都由特定機構或協會提供，獲行內「一定程度的認可」，指出如有人印製並使用虛假的記者證，或會觸犯《刑事罪行條列》中的「製造虛假文書」或「使用虛假文書」的罪行。

林作今日下午亦就攝記協的聲明發表回應。（林作fb截圖）

↓↓↓林作回應全文↓↓↓

聲明同時引述有言論批評現場記者人數眾多，反駁指現今是網上科技發達年代，大部分傳媒機構均會進行現場攝錄或網上直播，「多一個鏡頭等如多一個角度捉緊真相」，並對每位「冒着生命危險到前線採訪的新聞工作者」表示衷心感謝。

林作今日下午再就聲明發表回應，指經過仔細反省，認為自己言論毫無問題，「拒絕收回之餘，希望該協會人士明白我對他們只有尊敬，沒有半點冒犯意思」，對造成誤會表示歉意。他指有緊貼時事，知道記者們的遭遇，亦痛恨暴力，故對「一些批評指控我冷血無視記者遭遇和所冒風險」感到不解，強調「本人不可能故意冒犯和自己有來有往的可以算是事業中的夥伴」。

至於「吹你唔漲」的言論，他表示即使表達手法略顯浮誇，但並不屬批評，並稱「看到報導絕對對警方予以譴責」。林作指，有記者朋友向他提供資料指有人假冒記者，強調並非憑空捏造事實，「並非針對專業熱誠在前線為廣大市民提供報導的協會成員，更非表示反對示威人士表達意願的權利」。