內地男食辣椒暖身游7個鐘赴台「自由行」　連人帶水泡上岸即被捕

早前中央宣布內地47個城市停發赴台自由行簽證，旅客只能辦團體簽證赴台。繼有人划艇偷渡後，一名內地男子昨日（6日）帶着3個水泡從廈門游7小時偷渡到小金門，詎料上岸後就立即被逮捕，更從身上搜出2包紅辣椒，他則解釋，怕途中會冷，所以吃辣椒暖身。

日前有名男子從廈門游7小時偷渡到小金門，上岸後就立即被逮捕。（海巡金馬澎分署金門岸巡隊官網圖片）

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據台媒報道，昨日（6日）金門岸巡隊於上午6時45分左右，在小金門烈嶼西方的陸軍貴山岸際，發現有名可疑男子用水泡游向岸邊，巡隊隨即展開埋伏，10分鐘後當場被逮捕，並要求他出示身份證。

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該名可疑男子來自山東齊河縣，姓常，27歲，上岸時只有3個水泡、1381元人民幣（約1541港元）、個人衣物、證件及2包紅辣椒。經查問後，他聲稱自己想「出國」旅遊，但不知如何辦理手續，所以乾脆用90元人民幣買了3個水泡，於凌晨左右從廈門偷渡到台灣。

由於常男山東口音十分重，因此岸巡隊人員盤問過程十分吃力。由於常男未依合法程序入境，涉嫌違反入出國及移民法和國安法，已移送金門地檢署偵辦。

（綜合）