台南一芳評價最低分　網民分析唔關反香港罷工事　原因係…

發源自台中的一芳水果茶，日前「一芳台灣水果茶」在微博發文，表態支持一國兩制，譴責香港罷工，引發軒然大波，不只台灣民眾群起抵制，香港分店招牌也被激憤港民以噴漆改成「共芳」。

一芳水果茶在微博上發表聲明「反對暴力罷工」，引發爭議。（微博截圖）

雖然一芳香港代理商迅速在粉專澄清，並無經營官方微博帳號仍無法平息眾怒，同集團旗下分店也紛紛抗議，更嗆「寧願吃土也不願失去自由」。被網友戲稱一芳各表，建議未來推出新品可以叫一果兩汁。

一芳香港代理商迅速在粉專澄清事件。（Facebook@YiFangTeaHK）

有鄉民閒來無事跟風統計了一下Google上六都一芳的評價等級，結果發現評分最低的居然是台南市，好奇發問：有沒有台南人特別討厭一芳的八卦？

Google上六都一芳的評價等級，結果發現評分最低的居然是台南市（聯合報提供）

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鄉民嘛，照例都要先酸一下（即睇網民留言▼▼▼）

台南飲料之都欸～競爭太激烈被比下去吧？（即睇網民留言▼▼▼）

來台南開店，不甜怎麼會紅！（即睇網民留言▼▼▼）

所以…台南人到底喝什麼？（即睇網民留言▼▼▼）

+ 2

各位，想去台南賣飲料的話知道該怎麼做了吧？餵螞蟻不給多多的糖怎麼行呢～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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