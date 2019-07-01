大連七旬翁心口掛LED牌「勿需讓座」　嘆年輕人生活難不想成負擔

近年公共交通工具都設有關愛座，初衷雖良好，但已逐漸演變成「批鬥座」爭執。內地大連一名七旬翁近日乘地鐵時，在身上肩袋的帶子上掛上一個亮起「勿需讓座」的LED燈牌，表明自己「勿需讓座」。伯伯其後稱自己身體還可以，又慨嘆「現在年輕人不容易」，故不想增加其他年輕人的負擔。事件在網上廣傳之後，引來不少網民留言致敬，大讚這位伯伯質素高。

劉伯乘地鐵時在肩袋的帶子上扣上寫有「勿需讓座」字句的LED燈牌，照片在網上熱傳，大批網民讚賞其舉動。（網上圖片）

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內地網上於上月下旬瘋傳一張照片，一名長者在肩袋的帶子上扣了一個小型LED燈牌，以紅底黃字炫眼的走馬燈顯示「一路鶯歌燕舞，請您勿需讓座，謝謝！」網民反應熱烈，不斷給讚，更大讚「硬核大爺」（意即厲害）。

原來該名長者名為劉增盛，來自大連，已經76歲，該LED牌以約30元人民幣在網上購得，掛在身上已經2年，卻是首次被人拍照貼上網。他說會這樣做是不想為其他乘客帶來負擔，他說：「現在的年輕人不易，我身體還可以，站着也沒有問題。一個老年人，站在年輕人身前，他還得站起來讓座……萬一人家本身就累了或者不舒服，這不就尷尬了嗎？」

讓座及關愛座問題一直在社會引來爭議。（資料圖片）

熟悉劉伯的王女士就指，劉伯從軍隊退休後，就在旅順口區太陽溝開了一間工作室，每天都會從市區坐地鐵到該處。工作室主要收藏劉伯愛好的舊式電影菲林和菲林相機，如果太陽溝有文化活動，他就會去播放電影給居民看。

不過，即使劉伯掛了牌子，在車上還是會有年輕人會主動讓座給他。他遇過有年輕人為了令他願意坐下，謊稱在下個站就下車，但到站之後，對方在這邊下了車，卻偷偷在另一邊回到車上，令劉伯十分感動，「這樣的年青人，真的是太棒了！」

其實展示「勿需讓座」的長者並非只有劉伯，王女士指劉伯的工作室拍檔李麗業也有這樣做，她雖然已經64歲，但坐公共交通工具的時候也不希望年輕人讓座。兩位長者除了體諒年輕人外，亦希望可以將自己收藏數十年的菲林電影，一代一代的傳下去。

不少網民大讚劉伯的舉動很好，很有質素，指如果見到有劉伯這樣的長者，反而會更加想讓座給他。

（新浪新聞）